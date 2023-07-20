Susuzluk baş ağrısı yapar mı? Susuzluk baş ağrısı nasıl olur? Su, insan sağlığı için olmazsa olmazlarımız arasında yer almaktadır. Bu yüzden uzmanlar tarafından da günde en az iki litre su tüketilmesi önerilmektedir. Gün içerisinde yeterli su tüketilmediği takdirde ise vücut farklı tepkiler verir. Halsizlik, yorgunluk, bitkin hissetme bunların başında yer alırken uzmanlar gün içinde hissedilen baş ağrısının da sebebinin susuzluk olduğunu ifade etmektedir. İşte, Susuzluk Baş Ağrısı Yapar Mı? Susuzluk Baş Ağrısı Nasıl Olur? soruları hakkında merak edilen her şey.

Susuzluk Baş Ağrısı Yapar Mı? Susuzluk Baş Ağrısı Nasıl Olur? soruları özellikle yaz aylarında internet üzerinden sıklıkla araştırılan konuların arasında yer alır. Bunun nedeni suyun temel yaşam kaynağı olmasıdır. Sizler için hazırladığımız yazımızda susuzluğun baş ağrısı üzerindeki etkileriyle ilgili tüm detayları bir araya getirdik.

Susuzluk Baş Ağrısı Yapar Mı?

İnsan vücudunun yüzde 60’ının sudan oluştuğu bilinmektedir. Vücut için bu kadar önemli olan bir doğal kaynağın yetersiz tüketilmesi bu yüzden sağlık açısından pek çok sorunun ortaya çıkmasına yol açar. Uzmanların günde 2 ila 3 litre arasında tüketilmesini önerdiği suyu daha az miktarda içilirse başta organlar için zarara neden olur. Susuz kalan vücutta dehidrasyon ortaya çıkar. Dehidrasyonla birlikte baş ağrısı gibi günlük hayatı olumsuz etkileyen durumlar da baş gösterir. Susuzlukla birlikte vücutta sadece baş ağrısı değil kas ağrıları da kendini gösterir. Bu ağrılar genellikle kaslarda, sırt ağrısında, eklemlerde ve karın bölgesinde kendini gösterir.

Susuzluk Baş Ağrısı Nasıl Olur?

Bazı kişilerde günlük hayat içinde baş ağrısı çok sık meydana gelir. Kişiler bu baş ağrısının nedenini farklı hastalıklara bağlasa da aslında bunun sebebi susuzluk olabilir. Su tüketiminde yeterli seviyenin gerçekleşmemesi organlarımızın sağlıklı çalışması için temel faktörken baş ağrısına neden olup olmadığı da merak edilenler arasında yer alıyor. Bu doğrultuda susuz kalan vücudun baş ağrısı ile karşı karşıya kalması tıp alanında da şu şekilde açıklanıyor: Beynin tümünü çevreleyen bir koruyucu su tabakası bulunur. Eğer birey gün içerisinde vücudun ihtiyaç duyduğu sudan daha azını alıyor ise beyni kaplayan bu tabakada buharlaşma meydana gelir. Burada yaşanan tükenmenin sonucunda beyin kafatasına doğru ilerlemeye başlar. Bu da ağır baş ağrılarına yol açarak günlük hayatı olumsuz etkiler. Susuzluk ile birlikte ortaya çıkan baş ağrısı kafanın tüm kısımlarını kapsayacak şekilde kendini gösterir. Kafa bölgesinde başlayan bu ağrı aynı zamanda gözlere de vurabilir.

Susuzluk Baş Ağrısı Nerelere Vurur?

Susuzluğun baş ağrısına neden olmasının ardından internet üzerinden en çok yapılan araştırma susuzluk kaynaklı baş ağrısının başın hangi bölgelerinde kendini gösterdiğidir. Susuzluğun vücutta dehidrasyona yol açtığı bilinir. Dehidrasyon da ilk adımda sırt, boyun, diz ve kol eklemlerinde ağrı olarak kendini gösterir. Dehidrasyon seviyesinin yükselmesi ile birlikte bu ağrı baş bölgesine de ulaşır. İlk olarak baş kısmının ön ve arka kısımlarında ağrı hissedilir. Ardından göz kısımlarına sıçrar. Susuzluk kaynaklı baş ağrısının geçmesi için yapılması gereken ise vücudun ihtiyaç duyduğu suyun tamamlanmasıdır. Bu yüzden gün içerisinde en az iki litre olmak üzere su içilmesine özen gösterilmelidir. Özellikle yaz aylarında terlemenin de etkisi ile vücut daha çok su kaybeder. Bu su kaybının önüne geçebilmek adına günlük su tüketimi 3 litreye kadar çıkarılabilir.

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