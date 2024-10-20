LAKTOZ İNTOLERANSINI TETİKLEYEN GIDALAR

Laktoz, çoğu süt ürününde bulunur ve bazı yiyeceklerde daha yüksek oranlarda olabilir. Taze süt ve krema gibi ürünler daha fazla laktoz içerirken, sert peynirler daha az miktarda içerir.

Laktoza çok hassas olan kişiler, küçük miktarlara bile tepki gösterebilir. Ayrıca laktoz, işlenmiş gıdalarda ve bazı ilaçların bileşiminde de bulunabilir.