Süt Kardeşler filminin bu akşam Show TV ekranlara gelmesiyle beraber filmi izlemek isteyenler araştırmalara başladı. Yönetmenliğini Ertem Eğilmez’in üstlendiği filmin kadrosunda ise Şener Şen, Kemal Sunal, Adile Naşit, Halit Akçatepe, Ayşen Gruda gibi usta oyuncular yer aldığı sevilen film ile ilgili bilgiler merak ediliyor. Peki Süt Kardeşler filmi nerede ve ne zaman çekildi ve oyuncuları kimdir? İşte haberimizin detayları...