'Süt Kardeşler' turnede

İlk olarak Türk tiyatrosunun ustalarından Nejat Uygur tarafından sahnelenen, Süheyl ve Behzat Uygur Tiyatrosu tarafından günümüz yorumuyla tekrar sahneye taşınan “Süt Kardeşler”, Temmuz ayı boyunca turneye çıkıyor. İzleyenleri kahkahaya boğacak oyun, 10 Temmuz’da Antalya Açıkhava Tiyatrosu, 11 Temmuz’da Alanya Açıkhava Tiyatrosu, 12 Temmuz’da Denizli Açıkhava Tiyatrosu, 22 Temmuz Muğla Telmessos Açıkhava Tiyatrosu, 23 Temmuz Muğla Bodrum Kalesi ve 25 Temmuz’da ise İzmir Bostanlı Suat Taşer Salonu’nda tiyatro severlerle buluşacak.

Bahriyeli iki askerin bilerek izin kâğıtlarını değiştirmesi sonucu ortaya çıkan karışıklık, Bahriyeli Komutan Gazanfer sayesinde sonuca kavuşturuluyor. Geleneksel Türk Tiyatrosundan örnekler sunan oyun, sahne, dekor ve kostümleriyle izleyenleri 1950’li yıllara götürüyor.