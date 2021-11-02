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Süt parası ne kadar 2021? Süt parası nedir, kimlere ödenir? Süt başvurusu nasıl yapılır?

Süt parası günün hakkında en çok arama yapılan konularının başında geliyor. Gerek ne kadar olduğu, gerek kimlere ödendiği ve nasıl başvurulacağı ile ilgili bilgiler gündem olan süt parasına ilişkin merak edilenleri bir araya getirdik...

Süt parası ne kadar 2021? Süt parası nedir, kimlere ödenir? Süt başvurusu nasıl yapılır?

Süt yardım başvurusu doğum yapan anneler tarafından araştırılıyor. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen süt yardım parası başvuru şartları haberimizde...

Süt Parası Ne Kadar?

Yeni doğum yapan annelerin ya da anne adaylarının en çok merak ettiği konulardan birisidir. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen bu destek yalnızca bir defaya mahsustur. Annelere yapılan her doğumun ardından ödenmektedir. Bu fiyat her yıl artar. 2020 yılında annelere ödenen tutar 202 TL'dir.

Süt Parası Başvurusu Nasıl Yapılır?

Süt (emzirme) parası başvurusu ise özellikle ilk kez doğum yapan anne adayları ve aileleri tarafından merak edilen konular arasında yer alır. Süt parası için herhangi bir yere başvuru yapmanıza gerek yoktur. Doğum yaptığınız hastane süt parası için giriş işlemini sistem tarafından yapar.

Süt Parası Doğumdan Kaç Gün Sonra Ödenir?

Süt parası doğumun ardından yaklaşık iki ay içerisinde ödenir. Bu ödemeyi PTT'ye giderek TC kimlik numarasını söyleyip alabilirsiniz. Ödemeler yalnızca babalara verilir.

Süt Parası Kimlere Ödenir?

4A (SSK) ve 4B (BAĞ-KUR) sigorta kollarına mensup olarak hizmet akdine bağlı ya da kendi adına ve hesabına yaptıkları çalışmalardan dolayı aylık alan anneler ve babalar emzirme parası alabilir.

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