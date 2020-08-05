Süt tozu maskesi; cildin yağ oranını dengeleyerek pürüzsüz ve canlı görünmesini sağlamaktadır. Aynı zamanda cilt tonunu açtığından dolayı da oldukça tercih edilen bir maske türüdür.
Süt tozu maskesi tarifi
- 2 adet kestaneyi rendeleyin. İçine yarım tatlı kaşığı süt tozu ve 1 adet limon suyu ekleyerek karıştırın.
- Cildinize uygulayın ve 30 dakika bekleyin.
- Soğuk su ile durulayın.
- Haftada 1 kere uygulayabilirsiniz.
- Bu maske ciltteki lekeleri gidererek pürüzsüz hale gelmesine fayda sağlamaktadır.
- Cildiniz düzenli kullanımda aynı makyaj yaparken pudra uyguladığınız gibi pürüzsüz görünecektir.
Gözenek sıkılaştıran süt tozu maske tarifi
- 2 çay kaşığı bal, 2 tatlı kaşığı süt tozu ve 1 yumurta akını güzelce karıştırın.
- Cildinize uygulayın ve kuruduktan sonra soğuk su ile durulayın.
- Maske gözenekleri sıkılaştırarak cildin daha aydınlık ve canlı görünmesini sağlamaktadır.
- Haftada 3 kere uygulayabilirsiniz.
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