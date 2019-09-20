\u00d6zcan, yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, s\u00fct fiyatlar\u0131na ili\u015fkin de\u011ferlendirmelerde bulundu. Ulusal S\u00fct Konseyinin, s\u00fct fiyatlar\u0131n\u0131n belirlenmesi i\u00e7in \u00fcreticinin maliyetleriyle ilgili yapt\u0131\u011f\u0131 teknik \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n uzun s\u00fcredir ger\u00e7ekle\u015ftirilmedi\u011fini dile getiren \u00d6zcan, s\u00fct fiyatlar\u0131 belirlenirken s\u00f6z konusu maliyetlerin dikkate al\u0131nmas\u0131 gerekti\u011fini ifade etti. \u00d6zcan, \u015funlar\u0131 kaydetti: S\u00fct fiyatlar\u0131n\u0131n artmas\u0131, \u00fcretici \u00e7ok kazan\u0131yor anlam\u0131na gelmiyor. Bizim i\u00e7in, \u00fcreticinin satt\u0131\u011f\u0131 s\u00fct\u00fcn kar\u015f\u0131l\u0131\u011f\u0131nda ne kadar yem alabildi\u011fi \u00f6nemli. \u00dcretici 1 kilogram s\u00fct\u00fcn\u00fc satt\u0131\u011f\u0131nda 1,3 kilogram yem alabilmesi garanti alt\u0131na al\u0131nmal\u0131. Bu olduktan sonra s\u00fct fiyat\u0131n\u0131n ne kadar oldu\u011fu \u00f6nemli de\u011fil. Bu oran\u0131, devlet \u00fcreticiye garanti ederse \u00fcreticinin bir sorunu kalmaz, \u00fcretime devam eder. S\u00fct-yem paritesi 1,3 olarak belirlenirse fiyatlar otomatik olarak olu\u015fur. \u00d6zcan, Avrupa da s\u00fct fiyatlar\u0131n\u0131n maliyetlere g\u00f6re otomatik olarak belirlendi\u011fini ve paritenin 1,5 kilogram civar\u0131nda oldu\u011funu aktard\u0131. S\u00dcT \u00dcRET\u0130C\u0130LER\u0130 AZALIYOR \u00d6zcan, s\u00fct \u00fcreticisinin maliyetleri aras\u0131nda yem, akaryak\u0131t, elektrik ve i\u015f\u00e7i gibi bir\u00e7ok kalem oldu\u011funu belirterek, So\u011futulmu\u015f \u00e7i\u011f s\u00fct\u00fcn 1 May\u0131s-31 Aral\u0131k d\u00f6neminde uygulanacak tavsiye fiyat\u0131 litre ba\u015f\u0131na 1,7 liradan 2 liraya y\u00fckseltildi. Ancak o g\u00fcnden sonra bizim maliyetlerimiz artt\u0131. Her \u015fey zamland\u0131. S\u00fct fiyatlar\u0131 sabit kald\u0131. diye konu\u015ftu. Son verilere g\u00f6re, s\u00fct \u00fcretiminin y\u0131ll\u0131k bazda yakla\u015f\u0131k y\u00fczde 10 azald\u0131\u011f\u0131n\u0131n alt\u0131n\u0131 \u00e7izen \u00d6zcan, \u00fcretici say\u0131s\u0131n\u0131n giderek d\u00fc\u015ft\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc, s\u00fct ineklerinin de kesime g\u00f6nderildi\u011fini s\u00f6zlerine ekledi.