Sütaş’tan süt ve süt ürünlerinde ihracat rekoru Sütaş, 2022 yılında 62 milyon dolara ulaşan ihracatıyla süt ve süt ürünlerinde bugüne kadar yapılan en yüksek ihracatı gerçekleştirdi. Bu sonuçla Sütaş, TİM'in "Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçısı" sıralamasında 469. sırada yer aldı

İhracatında ürün çeşitliliğini de artıran Sütaş, dünya pazarlarında markasını geliştirmeye devam ediyor. 2022 yılında ihracat yaptığı ülke sayısını 47’ye ulaştıran Sütaş, 62 milyon dolar ile süt ve süt ürünlerinde bugüne kadar yapılan en yüksek ihracatı gerçekleştirdi. Sütaş bu sonuçla Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından hazırlanan "2022 Yılı-Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçısı" listesinde de 469. sırada yer aldı.

Sütaş, 2022 yılı içerisinde kurduğu yeni bağlantılarla birlikte ihracat gerçekleştirdiği ülkelere Sırbistan, Suudi Arabistan, İsviçre, Çin, Güney Kore, Pakistan, Özbekistan, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Nijerya ve Maldivler’i de ekledi.

2022 yılında elde edilen başarılı sonuçlarda Avrupa pazarında yakalanan ivmenin de etkili olduğunu söyleyen Sütaş Uluslararası Pazarlar ve İhracat Direktörü Arman Anık, “Sütaş bu dönemde Avrupa Birliği, İngiltere ve Balkan ülkelerinde tüketici ürünlerinde olduğu kadar endüstriyel ürünler pazarında da kurduğu yeni bağlantılar ve ürettiği inovatif ürünler ile güçlü bir büyüme sergiledi. MENA (Ortadoğu-Kuzey Afrika) Bölgesi’nde de Irak, İsrail, Ürdün, Libya, BAE ve Umman pazarlarında büyümeye devam ederek bölgeye yönelik ihracatımızı artırdık. Yine yeni bağlantılar ve pazarlar, 2022 yılında süt ve süt ürünleri ihracatında bize sektörde rekor getirdi” diye konuştu.