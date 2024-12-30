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        Haberler Bilgi Yaşam Sütlü İrmik Tatlısı Tarifi: Sütlü İrmik Tatlısı Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

        Sütlü İrmik Tatlısı Tarifi: Sütlü İrmik Tatlısı Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

        Hafif ve son derece lezzetli tadı nedeniyle hem çocukların hem yetişkinlerin keyifle yediği bu damak çatlatan enfes tatlı hemen hemen her sofrada yerini almıştır. Sütlü irmik tatlısı oldukça kolay ve pek zahmet gerektirmeyen bir tatlıdır. İşte, sütlü irmik tatlısı yapımı hakkında tüm merak edilenler…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.12.2024 - 10:21 Güncelleme: 30.12.2024 - 10:21
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        Sütlü İrmik Tatlısı Tarifi
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        Sütlü irmik tatlısı özellikle gün içinde pek fazla vakti olmayan ama hem lezzetli hem de kolay bir tatlı isteyen kişiler için son derece uygundur. Bunun yanı sıra çat kapı gelen misafirler için de kısa sürede ve az malzeme ile yapılması nedeniyle tercih edilebilir. Peki, sütlü irmik tatlısı nasıl yapılır? Sütlü irmik tatlısı yapılışını yazının devamında öğrenebilirsiniz…

        SÜTLÜ İRMİK TATLISI MALZEMELERİ

        Sütlü irmik tatlısı genellikle evde bulunan malzemeler ile kolay bir şekilde hazırlanabilir. Çok fazla malzeme gerektirmeyen bu tarif için gereken malzemeler için yazının devamını okumaya devam edebilirsiniz…

        Sütlü irmik tatlısı malzemeleri;

        • 1 litre süt

        • 1 su bardağı irmik

        • 1 su bardağı toz şeker

        • 1 paket vanilya

        • 1 limon kabuğu rendesi

        • 1 çorba kaşığı margarin

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        SÜTLÜ İRMİK TATLISI NASIL YAPILIR?

        Sütlü tatlıları seven herkes tarafından sevilen bu lezzetli tatlı hafif yapısı nedeniyle pek çok insanın tercih ettiği bir tarife sahiptir. Bu nedenle “Sütlü irmik tatlısı nasıl yapılır?” sorusunun cevabı sıklıkla merak edilir. Son derece kolay bir yapım aşamasına sahip olan sütlü irmik tatlısı gerek hazırlama süresinin gerekse de pişirme süresinin kısalığı nedeniyle de pratik ve kolay bir tarif olarak ön plana çıkar. İşte sütlü irmik tatlısı yapılışı ile ilgili tüm detaylar için yazıyı okumaya devam edebilirsiniz…

        Sütlü irmik tatlısı yapımı öncesinde şu detaylara göz atmak isteyebilirsiniz;

        • 6 kişilik

        • 10 dakika hazırlama süresi

        • 20 dakika pişirme süresi

        • 1 porsiyonunda 254 kalori

        Sütlü irmik tatlısı tarifi;

        • İlk olarak derin bir tencerenin içerisine soğuk sütü ve şekeri ekleyin ve eriyene kadar karıştırın.

        • Sonrasında şeker ve süt karışımının içerisine irmiği ve limon kabuğunu da ekleyerek düzgün bir şekilde karıştırın.

        • İrmik karışımını kısık ateşte sürekli karıştırarak koyu bir kıvam alana kadar pişirin.

        • Ardından vanilyayı ve tereyağını tencereye ekleyin iyice karıştırın.

        • Tencereyi ocaktan alın ve soğuması için bir kenara koyun.

        • Daha önce ıslatmış olduğunuz tatlı kalıbının içerisine sütlü irmik tatlısını dökün ve soğuması için bir kenara alın.

        • Sonrasında ise soğuyan sütlü irmik tatlısını buzdolabına kaldırın ve en az 4 saat boyunca dinlenmesi için bırakın.

        • Ardından soğumuş olan sütlü irmik tatlısı dilimleyerek tatlı kalıbından çıkarıp isteğinize göre Hindistan cevizi, vişne ve tarçın gibi süslemeler ile görsel açıdan da daha göze hitap eden bir hale getirerek servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!

        Sütlü irmik tatlısını isteğinize göre tatlının üzerine çikolata sosu veya benmari usulü eritilmiş olan çikolata gezdirerek servis edebilirsiniz. Bunun yanı sıra meyve dilimleri, toz Antep fıstığı, ceviz kırıkları veya fındık kırıklarından da faydalanarak harika bir sunum yapabilirsiniz. Ek olarak tatlı kabına koyduğunuz irmik tatlısının üzerine düzgün bir şekilde bisküvi dizerek ve üzerine bir kat daha muhallebi dökebilirsiniz. Böylece sütlü irmik tatlısını kolay bir pasta da yapabilirsiniz.

        SÜTLÜ İRMİK TATLISI YAPILIŞI için PÜF NOKTALARI

        Hafif ve lezzetli sütlü irmik tatlısı tarifine uygun yapıldığında son derece lezzetli ve sofraların vazgeçilmezi haline gelen bir tatlıdır. Sütlü irmik tatlısı yaparken bazı püf noktalarını uygulamak ise tatlınızın çok daha lezzetli bir hale gelmesine yardımcı olur. İşte sütlü irmik tatlısının lezzetine lezzet katmayı sağlayan bazı püf noktaları için yazının devamını okuyabilirsiniz…

        • Eğer çok daha tatlı bir sütlü irmik tatlısı yemek istiyorsanız tarifte verilen şeker ölçüsüne ek olarak yarım su bardağı şeker daha koyabilirsiniz.

        • Tatlınızı koyacağınız tatlı kabını öncesinde ıslatmayı unutmayın. Böylece tatlınızı çok daha kolay bir şekilde servis edebilirsiniz. Tatlı kabının yanı sıra tatlının servisi için kuplarda kullanabilirsiniz.

        • Tatlınızı hazırlarken pürüzsüz bir kıvam elde edebilmek için iyi bir şekilde karıştırmanız önemlidir.

        • Tatlıya limon kabuğu yerine portakal kabuğu rendesi de koyabilirsiniz.

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        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
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