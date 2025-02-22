Sutopu Challenger Cup'ta Türk finali: Galatasaray Zena-İzmir BŞB

Sutopu Kadınlar Challenger Kupası Dörtlü Final organizasyonu, İstanbul'da Cemal Kamacı Kapalı Olimpik Yüzme Havuzu'nda oynanan karşılaşmalarla başladı.

Yarı finalde Sırbistan temsilcisi Vaterpolo Klub Vojvodina'yı 13-8 yenen Galatasaray Zena ile Hırvatistan ekibi Zavk Mladost'u 14-8 mağlup eden İzmir Büyükşehir Belediyespor finale yükselme başarısı gösterdi.

Galatasaray Zena-Vaterpolo Klub Vojvodina müsabakasının birinci periyodu 2-2'lik eşitlikle geçilirken, sarı-kırmızılı takım ikinci periyodu 5-4 önde bitirdi. Son periyoda 10-6 üstün giren Galatasaray Zena, karşılaşmadan da 13-8 galip ayrılarak ilk finalist oldu.

İzmir Büyükşehir Belediyespor ise Zavk Mladost karşısında ilk periyodu 5-1, ikinci periyodu ise 8-3 üstün kapattı. İzmir ekibi, üçüncü periyodu 11-5 önde geçtiği müsabakayı 14-8 kazanarak finale çıktı ve Galatasaray Zena'nın rakibi oldu.

Organizasyonun son şampiyonu İzmir ekibi, üst üste ikinci kez finalde mücadele edecek.

Galatasaray Zena ile İzmir Büyükşehir Belediyespor arasındaki final maçı, yarın saat 12.00'de başlayacak.

Vaterpolo Klub Vojvodina ile Zavk Mladost ise saat 10.00'da üçüncülük mücadelesi verecek.

Galatasaray Zena Kadın Sutopu Takımı Başantrenörü Predrag Mihailovic, finalde en iyi performanslarını sergilemek istediklerini söyledi.

Mihailovic, yarı finallerin her zaman zor olduğunu belirterek, "Yarı finaller mental olarak zordur. Artık yarın oynanacak finale hazırlanacağız. Finalde en iyi performansımızı göstermek istiyoruz." dedi.

Takım kaptanı Dilara Buralı da maça iyi başlayamadıklarını anlatarak, "Çok güzel bir geri dönüşle maçı kazandık. Burada kulübümüzün ev sahipliğini yaptığı harika bir atmosfer var. Yarın final oynayacağız. Tüm sutopuseverleri ve taraftarlarımızı bekliyoruz. Yarın da galip gelerek kupayı evimizde kazanmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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Sarı-kırmızılı oyuncu Dilara Aydınlık ise çok iyi mücadele ederek finale çıktıklarını aktararak, "Çok iyi bir başarı elde ettik, böyle devam edeceğiz. Finalde elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Kupayı kazanmak istiyoruz." şeklinde görüş belirtti.

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