Sutopunda Dünya Kupası heyecanı

Türkiye, uluslararası spor arenasında sutopunda da güçlü bir şekilde yer almaya devam ediyor. A Milli Erkek Sutopu Takımı, 7–12 Nisan 2026 tarihleri arasında Malta’da düzenlenecek Sutopu Dünya Kupası’nda mücadele edecek.

24 ülkenin katılımıyla gerçekleşecek organizasyonda Milliler; Gürcistan, Singapur ve Çin ile aynı grupta yer alacak.

Dünya Kupası hazırlıklarını İstanbul ve Yunanistan’da yaptığı çalışmalarla tamamlayan Milli Takım, yoğun ve disiplinli bir hazırlık süreci geçirdi. A Milli Takım, turnuvada öncelikle ilk 16 takım arasına kalmayı, ardından ise ilk 8'e girmeyi hedefliyor.