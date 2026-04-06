Sutopunda Dünya Kupası heyecanı
A Milli Erkek Sutopu Takımımız, 7–12 Nisan 2026 tarihleri arasında Malta'da düzenlenecek Sutopu Dünya Kupası'nda mücadele edecek.
Giriş: 06.04.2026 - 14:22 Güncelleme:
Türkiye, uluslararası spor arenasında sutopunda da güçlü bir şekilde yer almaya devam ediyor. A Milli Erkek Sutopu Takımı, 7–12 Nisan 2026 tarihleri arasında Malta’da düzenlenecek Sutopu Dünya Kupası’nda mücadele edecek.
24 ülkenin katılımıyla gerçekleşecek organizasyonda Milliler; Gürcistan, Singapur ve Çin ile aynı grupta yer alacak.
Dünya Kupası hazırlıklarını İstanbul ve Yunanistan’da yaptığı çalışmalarla tamamlayan Milli Takım, yoğun ve disiplinli bir hazırlık süreci geçirdi. A Milli Takım, turnuvada öncelikle ilk 16 takım arasına kalmayı, ardından ise ilk 8'e girmeyi hedefliyor.
