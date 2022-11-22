Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Suudi Arabistan, Arjantin karşısında tarih yazdı!

2022 Dünya Kupası C Grubu'nda favorilerden Arjantin'le karşı karşıya gelen Suudi Arabistan tarih yazarak 3 puana uzandı! Arjantin'i ofsayt taktiğiyle durduran Suudi Arabistan dünyayı şaşkına uğrattı!

ABONE OL
  • Tarihi seri bitti! 2022 Dünya Kupası'nda Suudi Arabistan, Arjantin'i yendi - Son dakika Dünya Kupası Haberleri

    2022 Dünya Kupası'nda en büyük şampiyonluk adaylarından biri olarak gösterilen Arjantin, ilk maçında Suudi Arabistan ile karşılaştı.
  • Tarihi seri bitti! 2022 Dünya Kupası'nda Suudi Arabistan, Arjantin'i yendi - Son dakika Dünya Kupası Haberleri

    Paredes'in yerde kalması sonrasında penaltı kazanan Arjantin, 10. dakikada Messi'nin penaltıdan kaydettiği golle 1-0 öne geçti.

     
  • Tarihi seri bitti! 2022 Dünya Kupası'nda Suudi Arabistan, Arjantin'i yendi - Son dakika Dünya Kupası Haberleri

    Messi dört farklı Dünya Kupası'nda gol atan beşinci oyuncu olarak bu golle tarihe geçti. Arjantinli yıldız, Pele, Uwe Seeler, Miroslav Klose ve Cristiano Ronaldo'dan sonra bunu başaran ilk isim oldu.
  • Tarihi seri bitti! 2022 Dünya Kupası'nda Suudi Arabistan, Arjantin'i yendi - Son dakika Dünya Kupası Haberleri

    Messi, bunu başaran ilk Arjantinli olarak da kayıtlara geçti. Beşinci kez Dünya Kupası'nda boy gösteren Arjantinli yıldız, 2006, 2014 ve 2018'den sonra 2022 Dünya Kupası'nda da gol atmayı başardı.
  • Tarihi seri bitti! 2022 Dünya Kupası'nda Suudi Arabistan, Arjantin'i yendi - Son dakika Dünya Kupası Haberleri

    Mücadelede 22. dakika oynanırken Arjantin, yine Messi ile farkı 2'ye çıkardı ancak gol, yarı otomatik ofsayt sisteminin tespiti ile geçersiz sayıldı.
  • Tarihi seri bitti! 2022 Dünya Kupası'nda Suudi Arabistan, Arjantin'i yendi - Son dakika Dünya Kupası Haberleri

    Bu golden sadece 5 dakika sonra bu kez Lautaro Martinez sahne aldı ve Arjantin bir gol daha buldu.
  • Tarihi seri bitti! 2022 Dünya Kupası'nda Suudi Arabistan, Arjantin'i yendi - Son dakika Dünya Kupası Haberleri

    Bu gol de yarı otomatik ofsayt sisteminin tespitiyle geçersiz sayıldı.
  • Tarihi seri bitti! 2022 Dünya Kupası'nda Suudi Arabistan, Arjantin'i yendi - Son dakika Dünya Kupası Haberleri

    İlk 35 dakika oynanırken goller dışında pozisyon bulmakta zorlanan Arjantin, tam 7 kez ofsaytta kaldı.
  • Tarihi seri bitti! 2022 Dünya Kupası'nda Suudi Arabistan, Arjantin'i yendi - Son dakika Dünya Kupası Haberleri

    İkinci yarıya hızlı başlayan taraf ise Suudi Arabistan oldu. 49. dakika oynanırken Saleh Al Shehri, Firas Albirakan'ın asistini gole çevirdi ve skor 1-1'e geldi.
  • Tarihi seri bitti! 2022 Dünya Kupası'nda Suudi Arabistan, Arjantin'i yendi - Son dakika Dünya Kupası Haberleri

    Bu golden kısa süre sonra bu kez Salem Al Dawsari sahne aldı ve harika bir golle Suudi Arabistan'ı öne geçirdi.
  • Tarihi seri bitti! 2022 Dünya Kupası'nda Suudi Arabistan, Arjantin'i yendi - Son dakika Dünya Kupası Haberleri

    Arjantin golden sonra üç değişiklik yaptı ve Lisandro Martinez, Julian Alvarez ile Enzo Fernandez oyuna dahil oldu.

     
  • Tarihi seri bitti! 2022 Dünya Kupası'nda Suudi Arabistan, Arjantin'i yendi - Son dakika Dünya Kupası Haberleri

    Rakibi yine kalesinden uzakta tutmayı başaran Suudi Arabistanlı futbolcular zaman zaman yaptıkları faullerle oyunun temposunu da düşürdüler.
  • Tarihi seri bitti! 2022 Dünya Kupası'nda Suudi Arabistan, Arjantin'i yendi - Son dakika Dünya Kupası Haberleri

    Arjantin'in pozisyon bulmakta zorlandığı bu anlarda Messi sorumluluğu alıp frikik kullansa da vuruşu üstten dışarı gitti.

     
  • Tarihi seri bitti! 2022 Dünya Kupası'nda Suudi Arabistan, Arjantin'i yendi - Son dakika Dünya Kupası Haberleri

     90+1. dakikada kalecinin kalesini boşalttığı anlarda Arjantin'in şutunu Abdullah Al Amri çizgiden çıkardı!
  • Tarihi seri bitti! 2022 Dünya Kupası'nda Suudi Arabistan, Arjantin'i yendi - Son dakika Dünya Kupası Haberleri

    90+5. dakikada ise iki Suudi Arabistanlı futbolcu yürekleri ağızlara getirdi. Kaleci Al Owais, hava topuna çıktığı esnada diziyle takım arkadaşı Al Shahrani'nin kafasına çarptı. 
  • Tarihi seri bitti! 2022 Dünya Kupası'nda Suudi Arabistan, Arjantin'i yendi - Son dakika Dünya Kupası Haberleri

    Al Owais, pozisyonun ardından gözyaşlarına hakim olamadı.
  • Tarihi seri bitti! 2022 Dünya Kupası'nda Suudi Arabistan, Arjantin'i yendi - Son dakika Dünya Kupası Haberleri

    ARJANTİN'İN YENİLMEZLİK SERİSİNE SON VERDİLER

    Katar'a 36 maçlık yenilmezlik serisiyle gelen Arjantin Milli Takımı'nın serisi, Suudi Arabistan karşısında sona erdi.
  • Tarihi seri bitti! 2022 Dünya Kupası'nda Suudi Arabistan, Arjantin'i yendi - Son dakika Dünya Kupası Haberleri

    Son mağlubiyetini 2019 Kupa Amerika'nın yarı finalinde alan Arjantin, Dünya Kupası elemeleri, 2021 Kupa Amerika ve hazırlık maçlarında çıktığı 36 maçta mağlup olmadı.
  • Tarihi seri bitti! 2022 Dünya Kupası'nda Suudi Arabistan, Arjantin'i yendi - Son dakika Dünya Kupası Haberleri

    Arjantin, İtalya'nın 37 maçlık yenilmezlik rekorunu kırma şansını da kaybetti. 
  • Tarihi seri bitti! 2022 Dünya Kupası'nda Suudi Arabistan, Arjantin'i yendi - Son dakika Dünya Kupası Haberleri

    Roberto Mancini yönetimindeki İtalya, Ekim 2018-Ekim 2021 aralığında 37 maçta yenilgi yüzü görmeyerek tarihe geçmişti.
  • Tarihi seri bitti! 2022 Dünya Kupası'nda Suudi Arabistan, Arjantin'i yendi - Son dakika Dünya Kupası Haberleri
  • Tarihi seri bitti! 2022 Dünya Kupası'nda Suudi Arabistan, Arjantin'i yendi - Son dakika Dünya Kupası Haberleri
  • Tarihi seri bitti! 2022 Dünya Kupası'nda Suudi Arabistan, Arjantin'i yendi - Son dakika Dünya Kupası Haberleri
  • Tarihi seri bitti! 2022 Dünya Kupası'nda Suudi Arabistan, Arjantin'i yendi - Son dakika Dünya Kupası Haberleri
  • Tarihi seri bitti! 2022 Dünya Kupası'nda Suudi Arabistan, Arjantin'i yendi - Son dakika Dünya Kupası Haberleri
  • Tarihi seri bitti! 2022 Dünya Kupası'nda Suudi Arabistan, Arjantin'i yendi - Son dakika Dünya Kupası Haberleri

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.