Suudi Arabistan Büyükelçiliğine atanan Emrullah İşler kimdir, kaç yaşında ve nereli?
Büyükelçi atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre Suudi Arabistan Büyükelçiliğine Emrullah İşler atandı. Atama kararı sonrasında Emrullah İşler kimdir, kaç yaşında ve nereli? soruları araştırılmaya başlandı. İşte, Emrullah İşler'in hayatına dair bilgiler...
Büyükelçi atamaları, 16 Şubat 2024 (bugün) tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan bildiriye göre, yeni Suudi Arabistan Büyükelçisi Emrullah İşler oldu. Peki, Emrullah İşler kim, kaç yaşında ve nereli? İşte, Emrullah İşler'in hayatı...
YENİ SUUDİ ARABİSTAN BÜYÜKELÇİSİ EMRULLAH İŞLER KİMDİR?
Emrullah İşler, 7 Ocak 1960 tarihinde Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Ankara'da tamamlamasının ardından 1985 yılında Kral Suud Üniversitesi Eğitim Fakültesinden mezun oldu. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Bölümü tefsir anabilim dalında yüksek lisansını ve doktorasını tamamladı.
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümünde tefsir alanında yardımcı doçent olarak çalıştı. Daha sonra Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Arap Dili Eğitimi anabilim dalında yardımcı doçent, doçent ve profesör unvanıyla görev yaptı. Kazakistan ve Suudi Arabistan'da misafir öğretim üyeliği görevinde bulundu. 2006 ve 2011 yılları arasında başbakan başmüşaviri olarak çalıştı. Gazi Eğitim Fakültesi Arap Dili Eğitimi Anabilim dalı başkanlığı yaptı.
SİYASİ KARİYERİ
Emrullah İşler ilk defa 2011 Türkiye genel seçimlerinde AK Parti Ankara milletvekili olarak meclise girdi. Milletvekilliği döneminde İslam Konferansı Örgütü Parlamento Birliği (İKÖPAB) Türk Grubu Başkanlığı görevini üstlendi. Recep Tayyip Erdoğan tarafından kurulan 61. hükümette 25 Aralık 2013 tarihinde başbakan yardımcısı olarak atandı. Bu görevini 29 Ağustos 2014 tarihine kadar sürdürdü. Dışişleri komisyon üyesi olarak görev yaptı ve İslam Konferansı Örgütü Parlamento Birliği Başkanlığı görevinde bulundu.
14 Ekim 2014 tarihinde Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu başkanı seçildi. Haziran 2015 Türkiye genel seçimlerinde tekrar AK Parti Ankara milletvekili seçildi. 10 Ekim 2018 tarihinde Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu başkanı olarak tekrar seçildi.
Arapça ve İngilizce'yi çok iyi düzeyde bilen Emrullah İşler, evli ve üç çocuk babasıdır.