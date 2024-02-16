Suudi Arabistan Büyükelçiliğine atanan Emrullah İşler kimdir, kaç yaşında ve nereli?

SİYASİ KARİYERİ

Emrullah İşler ilk defa 2011 Türkiye genel seçimlerinde AK Parti Ankara milletvekili olarak meclise girdi. Milletvekilliği döneminde İslam Konferansı Örgütü Parlamento Birliği (İKÖPAB) Türk Grubu Başkanlığı görevini üstlendi. Recep Tayyip Erdoğan tarafından kurulan 61. hükümette 25 Aralık 2013 tarihinde başbakan yardımcısı olarak atandı. Bu görevini 29 Ağustos 2014 tarihine kadar sürdürdü. Dışişleri komisyon üyesi olarak görev yaptı ve İslam Konferansı Örgütü Parlamento Birliği Başkanlığı görevinde bulundu.