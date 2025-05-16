Suudi Arabistan'da şampiyon Al Ittihad Suudi Arabistan Pro Ligi'nin 32. haftasında Al Ittihad, deplasmanda Al Raed'i 3-1 yenerek ligin bitimine iki hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Steven Bergwin, Danilo Pereira ve Abdulrahman Al Obud'un golleriyle 1-0'dan geri dönen ve ligde 10. kez ipi göğüsleyen Al Ittihad, en yakın rakibi Al Hilal'le arasındaki puan farkını maç fazlasıyla 9'a çıkardı.

Anadolu Ajansı Giriş: 16.05.2025 - 00:06 Güncelleme: 16.05.2025 - 00:06 facebook

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