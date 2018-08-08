Pazartesi günü Kanada hükümeti, tutuklanan bütün sivil toplum aktivistlerini derhal bırakması için Suudi Arabistan’a çağrıda bulunmuş, Suudi Arabistan Krallığı ise bunu içişlerine müdahale olarak değerlendirip Kanada’nın Suudi Arabistan Büyükelçisinin 24 saat içinde ülkeyi terk etmesini istemişti. Suudi Arabistan, Kanada’daki büyükelçisini geri çağırarak Kanada ile bütün ticari ilişkilerini kestiğini açıklamıştı.

Suudi Arabistan'ın resmi haber ajansı, ülkenin Kanada ile tıbbi tedavi programlarını iptal ettiğini halen bu ülkede tedavi gören hastaları başka ülkelere nakletme çalışmalarını koordine ettiğini açıkladı.

Kanada Dışişleri Bakanı Chrystia Freeland, Suudi Arabistan’ın tutumuyla ilgili yaptığı açıklamada Kanada'nın Kanada'da ve dünyanın her yerinde insan haklarını destekleyeceğini, kadın haklarının da insan hakları olduğunu söyledi.

Suudi Arabistan ile Kadana arasında yıllık ticaret hacminin 4 milyar dolar olduğu, ayrıca 13 milyar dolarlık silah anlaşmasının bulunduğu kaydedildi.

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