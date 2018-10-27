Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürüldüğü Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda gece saatlerinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

DHA'nın haberine göre; saat 03.30 sıralarında Konsolosluk kapısındaki polis bariyerlerine yanaşan siyah bir minibüs görevlilerce içeri alındı. Araçtaki kişilerin dün sabah yanlarındaki valizlerle birlikte Konsolosluktan ayrılan 3 kişi olduğu gözlendi.

Gazetecilerin görüntü almasını engellemek için minibüs Konsolosluk garajına yaklaştırılırken daha önce araca yüklenen valizler olduğu düşünülen valizlerin de araçtan indirildiği görüldü. 3 kişi yanlarında taşıdıkları valizlerle konsolosluk binasına girdi.

Konsolosluk görevlisi olduğu tahmin edilen 3 kişi, dün sabah saatlerinde binadan ayrılmıştı.

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