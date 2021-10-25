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Haberler Dünya SON DAKİKA: Suudi Arabistan Veliaht Prensi bin Selman hakkında korkunç iddia: Psikopat katil!
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Suudi Arabistan Veliaht Prensi bin Selman hakkında korkunç iddia: Psikopat katil!

Suudi Arabistan hükümetinin eski bir üst düzey istihbarat yetkilisi, CBS kanalına verdiği röportajda Suudi Arabistan Veliaht Prensi bin Selman hakkında, "Ortadoğu'da sınırsız kaynaklara sahip, halkına, Amerikalılara ve gezegene tehdit oluşturan bir psikopat, katil hakkında alarma geçilmesi için buradayım." açıklamasında bulundu

SON DAKİKA: Suudi Arabistan Veliaht Prensi bin Selman hakkında korkunç iddia: Psikopat katil!
Prens Selman hakkında korkunç iddia: Psikopat katil!
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HABERTURK.COM

Suudi Arabistan hükümetinin eski bir üst düzey istihbarat yetkilisi,Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın onu öldürmeyi planladığını ve çocuklarını rehin aldığını söyledi.

Suudi Arabistan'ın eski istihbarat başkanı Saad Aljabri Amerikan CBS kanalına verdiği röportajda Veliaht Prens Muhammed bin Selman'a ilişkin açıklamalarda bulundu.

"PSİKOPAT, KATİL..."

Aljabri açıklamalarına şu sözlerle başladı;

"Ortadoğu'da sınırsız kaynaklara sahip, halkına, Amerikalılara ve gezegene tehdit oluşturan bir psikopat, katil hakkında alarma geçilmesi için buradayım. Empatisi olmayan, duygu hissetmeyen, deneyimlerinden asla ders almamış bir psikopat. Ve bu katilin işlediği vahşetlere ve suçlara tanık olduk.”"

Aljabri 2017 yılında Suudi Arabistan'dan kaçtı ve şu anda Kanada'da yaşıyor. Washington Post köşe yazarı Cemal Kaşıkçı’nın Ekim 2018'de İstanbul'daki Suudi Konsolosluğu'nda öldürülmesinden günler sonra Selman’ın Kanada'ya bir ölüm mangası gönderdiğini söyledi.

Aljabri'nin çocuklarından ikisi, Sarah ve Omar’ın Suudi Arabistan'dan ayrılmaları engellendi. Aljabri'nin damadı gibi onlar da Suudi hapishanelerindeler, hepsi mali suçlarla itham ediliyor.

SUUDİ ARABİSTAN BÜYÜKELÇİLİĞİNDEN AÇIKLAMA

Washington'daki Suudi Arabistan Krallığı Büyükelçiliği açıklamalara ilişkin, "Saad Aljabri, uzun süredir işlediği mali suçları gizlemek için dikkat dağıtıcı şeyler üretmeye çalışıyor. Kendisi uzun bir geçmişi olan itibarsız eski bir hükümet yetkilisidir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, "Suçlarını inkar etmemiş, hatta o zamanlar hırsızlığın kabul edilebilir olduğunu ima etmişti. O zamanlar makbul ve yasalmış, şimdi değil." denildi

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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