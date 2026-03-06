'Suyun Kıyısında: Halil Paşa’nın Yaşamı ve Sanatı' Pera Müzesi'nde

Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi, Osmanlı’dan Cumhuriyet’e uzanan süreçte Türkiye’de resim sanatının dönüşümünde belirleyici bir rol oynayan Halil Paşa’nın yaşamı ve sanatsal üretimini odağına alan Suyun Kıyısında: Halil Paşa’nın Yaşamı ve Sanatı başlıklı sergiyi sanatseverlerle buluşturuyor. Dr. Özlem İnay Erten’in küratörlüğünde hazırlanan seçki, sanatçının farklı coğrafyalarda şekillenen üretimlerine ait eserleri, arşiv belgelerini ve özel koleksiyonlardan ödünç alınan çalışmaları bir araya getiriyor.

Halil Paşa Otoportre

REKLAM

Sergi, Asker Ressamlar Kuşağı’nın en üretken isimlerinden Halil Paşa’nın akademik disiplinle izlenimci duyarlılığını bir arada taşıyan resim diline odaklanıyor. Sanatçının portre, natürmort ve peyzaj arasında kurduğu geçişler, ışık ve renk kullanımındaki özgün yaklaşımı, İstanbul kıyı resimlerinde belirginleşen atmosfer etkisi ve farklı coğrafyalarda çeşitlenen sanatsal bakışı, serginin kronolojik akışı içinde öne çıkıyor. Sergi kurgusu bu akışı yalnızca tarihsel bir sırayla değil, sanatçının yaşamındaki mekânlar, ilişkiler ve üretim çevreleri üzerinden katmanlandırarak izleyiciye aktarıyor.

Küratör Dr. Özlem İnay Erten sergiyi şöyle değerlendiriyor: “Bu sergide Halil Paşa’yı yalnızca usta bir portre ve manzara ressamı olarak değil; Osmanlı’dan Cumhuriyet’e uzanan modernleşme sürecinde yeni bir görme biçiminin oluşmasına katkı sunan öncü bir sanatçı olarak ele aldık. Asker ressam geleneğinden gelen disiplinini Paris’te aldığı akademik eğitimle birleştiren ve Paris–İstanbul–Kahire ekseninde çeşitlenen sanatını; eserlerinin yanı sıra desen defterleri, arşiv belgeleri ve dönemin kaynaklarıyla birlikte okuyarak, Halil Paşa’yı hem yaşadığı dönemin koşulları içinde hem de sanat tarihimizdeki belirleyici konumuyla yeniden değerlendirmeyi amaçladık.”

Asker Ressamlar Kuşağı içinde Halil Paşa’nın yeri

Halil Paşa’nın sanat yolculuğu, çocukluk yıllarında Beylerbeyi’nde babası Ferik Selim Paşa’nın yalısında başlıyor. Sergi, sanatçının erken dönem görme biçiminin oluşumunda yalı, bahçe ve Boğaziçi doğasının kurucu etkisini öne çıkarırken; Beylerbeyi’ndeki yalı ve teraslı bahçe düzeni, ilerleyen yıllarda resimlerinde tekrar eden mekânsal ritim ve perspektif duygusunun kaynaklarından biri olarak ele alınıyor.

REKLAM

Halil Paşa’nın 19. yüzyılda Osmanlı ordusunun modernleşmesiyle gelişen teknik temelli resim eğitimi içindeki yeri de öne çıkan başlıklardan biri. Mühendishâne’de aldığı eğitimin özellikle peyzaj ve natürmort alanındaki erken üretimini nasıl biçimlendirdiği, saray çevresiyle kurduğu ilişkiler ve öğretmenlik deneyimi, Asker Ressamlar Kuşağı içindeki konumunu genişleten unsurlar olarak değerlendiriliyor.

Paris yılları: Akademik eğitimden uluslararası başarıya

Paris yılları serginin ana eşiklerinden birini oluşturuyor. École des Beaux-Arts çevresinde aldığı eğitim; Şeker Ahmed Paşa ve olasılıkla Osman Hamdi Bey gibi en tanınmış Osmanlı ressamlarının da eğitim aldığı Jean-Léon Gérôme’un atölyesindeki çalışma dönemi ve Courtois ile Carolus-Duran bağlantıları, Halil Paşa’nın portre tekniğindeki ustalığını ve akademik birikimini açıklayan bir çerçeve sunuyor. Julien Thibaudeau ile 1887–1888 Bretonya seyahati ise sanatçının açık hava resmine dayalı yaklaşımını geliştiren önemli deneyimlerden biri olarak öne çıkıyor.

Halil Paşa’nın 1889’da, o sene Eyfel Kulesi’nin de açılışına ev sahipliği yapan Exposition Universelle’de Madam X portresiyle kazandığı bronz madalya, sergide uluslararası görünürlüğün simgesel eşiği olarak yorumlanıyor. Bu başarıya ilişkin ödül sertifikası ve bronz madalya gibi belgeler de sergide yer alıyor; böylece sanatçının Paris’teki başarısı yalnızca anlatıyla değil, belgeye dayalı bir düzlemde de güç kazanıyor.

REKLAM

“Kıyı” fikri: Boğaziçi ve sayfiye hayatı

İstanbul’a dönüşle birlikte portrelerden manzaralara yöneliş sergide belirginleşen ana değişimlerden biri olarak öne çıkıyor Halil Paşa’nın manzara resmine ağırlık vermesi, buna rağmen figürü bütünüyle terk etmeyip figürlü peyzajlar üretmesi, serginin belirgin çizgilerinden birini oluşturuyor. Beylerbeyi ve Bostancı’daki aile yaşamı da sanatçının resimlerindeki dingin atmosferin duygusal arka planını görünür kılıyor.

Sergiye adını veren “kıyı” fikrinin somutlaştığı eserlerde ise Boğaz’ın değişen ışığı, su yüzeyindeki yansımalar, ahşap kıyı mimarisi ve yalı yaşamı, Halil Paşa’nın resminde zamanın izlerini taşıyan bir sahneye dönüşüyor. Göksu, Küçüksu, Fenerbahçe ve Bostancı kıyılarındaki sayfiye hayatı, su etrafında şekillenen gündelik yaşamın ritmini görünür kılıyor.

REKLAM

Edebiyat ve basın çevreleriyle kurulan bağ

Sergi, Halil Paşa’nın yalnızca resim dünyasıyla değil, edebiyat ve basın çevreleriyle kurduğu ilişkiyi de ele alıyor. Halil Paşa’nın, Servet-i Fünûn’daki görünürlüğü de serginin dikkat çekici başlıklarından biri olarak öne çıkıyor. Sanatçıyı atölyesinde çalışırken gösteren fotoğrafın 1898’de dergi kapağında yer alması ve 1899’da yayımlanan Sabah Kahvesi (Şakayıklar ve Kadın) gibi yapıtlar, Halil Paşa’nın resminin dönemin popüler basınındaki dolaşımını gösteriyor.

Eşi Âliye Hanım’ın abisi olan Recâizâde Mahmud Ekrem’in Araba Sevdası için yaptığı illüstrasyonlar, Halil Paşa’nın görsel anlatı gücünü öne çıkarırken; desen defterleri bu üretimin hazırlık sürecine ışık tutuyor. Osmanlı Ressamlar Cemiyeti Gazetesi, İkdam ve Malûmat gibi yayınlar üzerinden sanatçının dönemin sanat ortamındaki görünürlüğünü ve kurumsal ilişkilerini ortaya koyuyor.

REKLAM

Mısır yılları: Nil kıyılarında yeni bir resim dili

Serginin önemli duraklarından biri de Halil Paşa’nın Mısır yılları. Abbas Halim Paşa’nın davetiyle şekillenen bu dönem, sanatçının kış aylarını Hilvan’da geçirip yazları İstanbul’a döndüğü uzun bir üretim ritmine işaret ediyor. Nil kıyılarında üretilen peyzajlarda, İstanbul resimleriyle paralellik taşıyan su ve ışık duyarlılığı bu kez Mısır’ın atmosferi, yerel mimarisi ve gündelik yaşam sahneleriyle yeni bir karakter kazanıyor. Mehmed Âkif Ersoy’la da komşu olduğu bu dönemin yaşanmışlık boyutu tarihi fotoğraflar ve tanıklıklarla güçleniyor.

Bireysel üretimden kültürel tarihe

Halil Paşa’nın uzun sanat yaşamını yalnızca bireysel üretim üzerinden değil, sergiler tarihi üzerinden de takip edilebiliyor. Beyoğlu’nda düzenlenen Salon Sergileri, Galatasaray Sergileri’ne uzun yıllar yayılan düzenli katılımı ve Cumhuriyet döneminde Ankara’daki sergilere aktif biçimde dahil oluşu, Halil Paşa’yı değişen sanat ortamlarında süreklilik gösteren bir figür olarak konumlandırıyor.

REKLAM

Erten’in sergi için kaleme aldığı, dönemin sanat ortamına ışık tutan ve Halil Paşa üzerine kapsamlı bir referans olan yayın ile birlikte Suyun Kıyısında, eser seçkisinin yanı sıra Osmanlı ve Cumhuriyet dönemine uzanan arşiv belgeleri, basında yer alan haberler, mektuplar, fotoğraflar ve desen defterleriyle dokümanter bir zemin de kuruyor. Bu zemin, Halil Paşa’nın üretimini yalnızca estetik bir çizgi olarak değil; döneminin kültürel dolaşımı, kurumları ve ilişkiler ağı içinde düşünmeye davet ediyor.

Sergiye bir Açık Atölye alanı da eşlik ediyor

Sergiye, Pera Müzesi’nin 3. katında yer alan ve Halil Paşa’nın stüdyosundan esinle kurgulanan bir Açık Atölye alanı da eşlik ediyor. Sanatçının desen çalışmalarındaki üretim pratiğine referansla hazırlanan; şövale ve modellenebilecek objelerle donatılan bu öğrenme alanında ziyaretçiler, kuru boya, pastel boya, kara kalem, füzen ve çeşitli kâğıtlar kullanarak sergiden aldıkları ilhamı yaratıcı üretimlere dönüştürebilecek. Açık Atölye, Salı’dan Cumartesi’ye 10.00–13.00 ve 14.00–18.00, Pazar günü 12.00–17.00 saatleri arasında açık olacak; Uzun Cuma uygulaması kapsamında ise 19.00–21.00 saatleri arasında da ziyaretçilerini ağırlayacak.

Suyun Kıyısında: Halil Paşa’nın Yaşamı ve Sanatı, 23 Ağustos’a kadar Pera Müzesi’nin 5, 4 ve 3. katlarında ziyaret edilebilir. Pera Müzesi Salı’dan Cumartesi’ye 10.00-19.00, Pazar günleri 12.00-18.00 saatleri arasında gezilebilir.