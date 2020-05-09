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Türkiye’deki tüm bayilerinde geçtiğimiz Mart ayında online görüşme hizmetini başlatan Suzuki, kullanıcıların evinden çıkmadan otomobil sahibi olmasını kolaylaştıracak bir adımı daha hayata geçirdiğini bildirdi.

Görüntülü görüşme hizmetiyle başlayan “Suzuki’m Kapımda” uygulamasının, kullanıcıların satın almak istediği Suzuki modeline ait kapora, satış sözleşmesi, ödeme gibi işlemlerin tamamen internet üzerinden yapılmasına olanak sağladığı belirtildi.

Aracın tahsisat durumu, sipariş formu, kredi müracaatı, plaka tescil gibi benzeri işlemlerinin ise Suzuki yetkili satıcıları tarafından gerçekleştirildiği ve işlemlerin sonucunda otomobilin çekiciyle kapıya bırakıldığı, kalan tüm yasal süreçlerin de kapıda imza yöntemiyle tamamlanabildiği kaydedildi.

Doğan Holding Otomotiv Grubu Şirketleri CEO'su Kağan Dağtekin, "Birçok sürecin yetkili satıcılarımız tarafından gerçekleştirilebildiği uygulamada, otomobili kapıya kadar getiriyor ve satın alım işlemlerinizi teslimat sırasında tamamlayabiliyoruz. Böylece otomobil severler, evlerinden çıkmadan sıfır kilometre bir Suzuki’ye sahip olabiliyor” dedi.

Eve teslim otomobil satış hizmetinin yavaş yavaş birçok markanın gündeminde yer edinmeye başladığını vurgulayan Dağtekin, "Her şerde bir hayır var sözü çok doğru. Covid-19 sebebiyle tüm otomotiv firmaları globalde ve ülkemizde uzun vadede planladıkları birçok dijital hizmeti öne çekmeye başladılar. Böylece bu sıkıntı bize yeni hizmetleri devreye almak için cesaret verdi” ifadelerini kullandı.

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