Suzuki, ilk seri üretim elektrikli araç (BEV) modeli e-Vitara'yı dünyaya İtalya'nın Milano şehrinde tanıttı.

Üretimi 2025 ilkbaharında başlayacak olan yeni e-Vitara’nın 2025 yazında Avrupa, Hindistan ve Japonya da dahil olmak üzere farklı ülkelerde satışa sunulması bekleniyor.

Suzuki, Ocak 2023'te Hindistan'da düzenlenen Auto Expo'da ve aynı yılın ekim ayında gerçekleştirilen Japonya Mobilite Fuarı’nda eVX konsept otomobilini sergilemişti. Yeni e-VITARA modeli ise bu konsept otomobili temel alıyor. Yeni e-VITARA Suzuki'nin ilk küresel stratejik elektrikli araç (BEV) modeli olmasıyla öne çıkıyor.

Yeni e-Vitara, 4x4 çekiş sistemi ALLGRIP-e'ye sahip ve elektrikli araçlar için geliştirilen Heartect-e platformu üzerinde yükseliyor. REKLAM İKİ BATARYA İLE GELECEK Markanın yeni modeli 4.275 mm uzunluğu 1.800 mm genişliği, 1.635 mm yüksekliği ve 2.700 mm aks mesafesiyle daha öncüsünden daha geniş bir yaşam alanı sunuyor. 4x2 ön tekerlekten çekiş ve ALLGRIP-e 4x4 çekiş sistemleri ile yollara çıkacak modelin ön tekerlekten çekiş sistemine sahip versiyonunda 49 ve 61 kWsa’lik lityum demir fosfat batarya görev yapacak.

ALLGRIP-e 4x4 çekiş sistemine sahip versiyon ise 61 kWsa’lik batarya ile pazara göre satışa sunulacak. 49 kWsa batarya ile donatılan versiyon 106 kW güç ve 189 Nm tork üretirken 61 kWsa’lik bataryaya sahip önden çekişli versiyon 128 kW güç ve 189 Nm tork değeri sunuyor. Diğer tarafta 61 kWsa batarya kapasitesine ve ALLGRIP-e 4x4 çekiş sistemine sahip versiyon 135 kW güç ve 300 Nm tork değeri ile güçlü performans ve arazi kabiliyeti sunuyor.