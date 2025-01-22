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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Svensson'dan Williams itirafı - Futbol Haberleri

        Svensson'dan Williams itirafı

        Beşiktaş'ın sağ beki Jonas Svensson, 4-1 yendikleri Athletic Bilbao'nun oyuncularından Nico Williams'la ilgili bir itirafta bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.01.2025 - 21:19 Güncelleme: 22.01.2025 - 21:20
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        Svensson'dan Williams itirafı!
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        UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Athletic Bilbao'yu 4-1 mağlup eden Beşiktaş'ın İsveçli oyuncusu Jonas Svensson, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

        "BOLU'DA HAYATINI KAYBEDENLER İÇİN KAZANDIK"

        Bolu'da hayatını kaybedenler için maçı kazandıklarını söyleyen Svensson, "Bolu'da hayatını kaybedenlerden dolayı üzgünüm. Onlar için kazandık. Hocamızla iki gün çalıştık. Bugün bizim nasıl oynamak istediğimizi gördünüz. Enerjik, harika bir bir oyun oynadık. Harika bir oyun oynadık. Takımımla gurur duyuyorum." dedi.

        "ONU DURDURURSAK KAZANABİLECEĞİMİZİ BİLİYORDUM"

        Athletic Bilbao'nun yıldızı Nico Williams'a karşı performansıyla ilgili konuşan Norveçli, "Kendi performansımla ilgili çok konuşmak istemiyorum. Bilbao'nun çok iyi bir oyuncusu olduğunu biliyordum. Onu durdurursak kazanabileceğimizi biliyordum. İlk dakikadan itibaren bu agresifliği gösterdik. Herkes bana yardım etti. Takım olarak hep birlikte çalıştık, savaştık." ifadelerini kullandı.

        "MILOT RASHICA HAK EDİYOR"

        Mücadelede 2 gol kaydeden Milot Rashica ile ilgili de konuşan Svensson, "Kendisi ile iyi bir bağımız var. Bugün harika bir performans gösterdi. Birbirimize yardımcı oluyoruz. Kendisi adına mutluyum, bunları hak eden bir futbolcu." sözlerini sarf etti.

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