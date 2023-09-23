Sylvester Stallone'nin en iyi 10 filmi

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7. Creed II (2018) ‘Rocky IV’ (1985) filminde Apollo Creed’i ringde öldüren Rus boksör Ivan Drago (Dolph Lundgren), Moskova’da Rocky tarafından nakavt edilmesinin ardından ülkesinde gözden düşmüştür. İçinde beslediği büyük öfkeyle oğlu Viktor Drago’yu (Florian Munteanu) boksör olarak yetiştirir ve yıllar sonra Rocky’ye bu kez antrenör olarak meydan okur. Oğlunun, Rocky’nin çalıştırdığı şampiyon Adonis Creed’le (Michael B. Jordan) karşılaşmasını ister. Rocky karşı olsa da Adonis babasının intikamını almak için maçı kabul eder. Genç Drago'nun daha maç başlamadan birkaç adım önde olduğunu hissederiz. Alt sınıftan gelen, yoksul, hırslı bir boksördür ve ringde bütün kalbiyle dövüşür. Öfkenin verdiği güçle atar yumruklarını... Creed ise kafası karışık bir durumdadır. İntikam almak için çıkar ringe ama intikam hissi onu motive etmez. Tam aksine, korkutur... “Creed II”, Adonis Creed için bir olgunlaşma hikâyesi... İlk filmde boksun hayatının anlamı olduğunu keşfetmişti, burada ise gerçek bir boksör olmayı öğreniyor.

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6. Rocky 2 (1979) İlk filmin büyük başarısının ardından Stallone, Rocky Balboa’nın hikâyesini sürdürmeye kararlıdır. Tek başına yazdığı yeni senaryosunu yapımcılara teslim etmekte gecikmez. İlk filmin yönetmeni John G. Avildsen, iş yoğunluğu nedeniyle yapımcıların teklifini geri çevirince Stallone yönetmenliğe talip olur. Yönettiği ilk film ‘Paradise Alley’nin gişelerdeki başarısızlığı, yapımcıların kafasında soru işaretine yol açsa da Stallone’nin isteğini kabul ederler… İlk filmin bittiği noktada başlayan ve iki boksörü aynı hastanede buluşturan ‘Rocky 2’, maçı kazansa da sonuçtan hiç memnun olmayan Apollo Creed’in rövanş teklifinin ardından yaşanan gelişmeleri anlatır. Rocky, emekli olduğunu söyleyerek teklifi geri çevirir. Eşi Adrian da Rocky’nin gözündeki sorunlar nedeniyle bu kararı destekler. Ama kazandığı paraları kaybeden Rocky maddi sorunlar nedeniyle Creed’in karşısına çıkmayı kabul eder. Gişelerde 200 milyon dolar hasılat yapan ‘Rocky 2’ 1979’un en çok iş yapan üçüncü filmi olur.