Szalai'den Fenerbahçe sorusuna yanıt
Macaristan Milli Takımının oyuncularından Atilla Szalai, 3-1 yenildikleri Türkiye maçının ardından eski takımı Fenerbahçe'yle ilgili sorulan soruya cevap verdi.
UEFA Uluslar Ligi Play-off turu ilk maçında Türkiye'ye 3-1 yenilen Macaristan Milli Takımının defans oyuncusu Atilla Szalai, Fenerbahçe sorusuna cevap verdi.
Mücadelenin ardından daha önce Fenerbahçe'de forma giyen Macar futbolu Attila Szalai, karma alanda Türk Milli Takımı formasını imzaladı ve Fenerbahçe taraftarına mesaj gönderdi.
FENERBAHÇE SORUSUNA CEVAP
Basın mensuplarından gelen "Fenerbahçe'yi özlüyor musun?" sorusuna "Evet, çok özlüyorum" şeklinde yanıt veren Szalai, "Fenerbahçe taraftarı selamlar, özledim sizi" ifadelerini kullandı.
YEDEK KULÜBESİNDE OTURDU
27 yaşındaki Macar futbolcu, A Milli Futbol Takımımızın 3-1 galip geldiği maçta yedek kulübesinde oturdu.