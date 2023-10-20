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Tab Gıda halka arz sonuçları için geri sayım başladı. Amasya Et Ürünleri, Atakey, Ekmek Unlu Gıda, Coca-Cola, Beypiliç, Kraft Heinz, Dimes, Konya Şeker, Popeyes, Burger King, Sbarro, Subway, Ne Yediğini Bil, Usta Dönerci, Usta Pideci gibi markaları bünyesinde barındıran Tab Gıda 18-19 ve 20 Ekim günleri arasında halka arz oluyor. 6,8 milyar TL'lik halka arz büyüklüğüyle BİST tarihinin en büyük talep toplama işlemleri 20 Ekim itibarıyla sona eriyor. Tab Gıda halka arz sonuçlarına göre satılan paylar bireysel yatırımcılara ve şirket çalışanlarına eşit dağıtılacak. İşte Tab Gıda halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? TAB Gıda (TABGD) borsada ne zaman işlem görecek ve kaç lot verdi? sorusunun yanıtına ilişkin merak edilen detaylar...