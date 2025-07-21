Efeler'deki Tabakhane Deresi çöplüğe döndü
Aydın'ın Efeler ilçesinde bulunan Tabakhane Deresi çöplüğe döndü. Daha önce defalarca temizlenen derenin görüntüsü tepki çekti
Giriş: 21.07.2025 - 19:11 Güncelleme: 21.07.2025 - 19:11
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Aydın'ın Paşa Yaylası'ndan doğarak Efeler’den geçen Tabakhane Deresi'ne atılan çöpler tepki çekti.
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Defalarca temizlenen dere yine atıklarla çöplüğe dönerken, vatandaşlar dereyi kirletenlerin tespit edilip yaptırım uygulanmasını istiyor.
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Her gün binlerce kişinin gelip geçtiği Zafer Meydanı'nda ağırlıklı olan çöpler, kötü koku ile çevre sakinlerini rahatsız ediyor.