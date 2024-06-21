Tacikistan başörtüsünü ve dini bayramları yasakladı

Tacikistan parlamentosu, başörtüsünü ve çocukların Ramazan ve Kurban Bayramı tatillerini yasaklayan tasarıyı onayladı. Kurallara uymayan vatandaşlar ağır para cezalarıyla karşı karşıya kalacak.

Taliban yönetimindeki Afganistan'la sınır komşusu olan Orta Asya ülkesi Tacikistan, parlamentonun üst kanadının 19 Haziran'da yasa tasarısını onaylamasının ardından başörtüsü yasağını ülke genelinde ilan etti. Yasa tasarısı, parlamentonun üst kanadı olan Meclis-i Milli'nin 18. oturumunda, Meclis Başkanı Rustam Emomali başkanlığında kabul edildi.

Meclis-i Milli yasa tasarısında "yabancı giysileri" ve Ramazan ve Kurban Bayramı'nda çocukların kutlama yapmasını yasaklandı.

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Yasayı ihlal eden vatandaşlar 7 bin 920 Tacikistan Somoni’si (yaklaşık 25 bin TL) ceza ödeyecek. Eğer yasayı hükümet yetkilileri ihlal ederse ceza 54 bin Somoni’ye, dini otoriteler ihlal ederse 57 bin 600 Somoni’ye çıkacak.

8 Mayıs'ta ülke parlamentosunun alt kanadı olan Meclis Namoyandagon tasarıyı onaylamıştı. Yeni değişikliklere göre, kanun ihlalleri ağır para cezalarına yol açabilecek. Ancak idari ihlaller kanununda daha önce başörtüsü ya da diğer dini kıyafetlerden 'ihlal' olarak bahsedilmiyordu.