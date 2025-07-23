Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Tacikistan telefon kodu, plaka kodu ve para birimi nedir? Tacikistan'da hangi alan adı uzantısı kullanılır?

        Tacikistan telefon kodu, plaka kodu ve para birimi nedir? Tacikistan'da hangi alan adı uzantısı kullanılır?

        Orta Asya'nın dağlarla çevrili ülkesi Tacikistan, dünya genelinde birçok kişi tarafından merak konusudur. Özellikle kültürel mirası, doğal güzellikleri ve jeopolitik konumuyla dikkat çekenler arasındadır. İletişimden araç plakalarına, dijital varlıklarından ekonomik bilgilere kadar bu ülke hakkında birçok merak edilen konu vardır. Siz de bu yazıda Tacikistan telefon kodu, alan adı uzantısı ve para birimi gibi birçok detayı bulabilirsiniz…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.07.2025 - 12:05 Güncelleme: 23.07.2025 - 12:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tacikistan telefon kodu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Tacikistan, Orta Asya’nın yüksek dağları arasında konumlanan ve birçok kişinin gözünü kamaştıracak doğal güzelliğe sahip bir ülkedir. Ükenin zengin kültürü, tarihi geçmişi ve stratejik konumu, tarih boyunca birçok kişinin ilgisini çekmiştir. Bu ülkeye bölgesel ve uluslararası arenada göz atmak ister misiniz? Bu yazıda Tacikistan’ın telefon kodu, para birimi, plaka kodu ve internet alan adı uzantısı gibi merak edilen noktaları inceleyebilirsiniz.

        TACİKİSTAN TELEFON KODU

        Tacikistan telefon kodu uluslararası olarak +992 olarak geçer. Bu, özellikle yurt dışından arama yapmak isteyenler için geçerlidir. Yani Tacikistan’daki herhangi bir sabit hat veya cep telefonu numarasını ararken kullanım sağlamanız gerekir. Örnek vermek gerekirse Türkiye’den Tacikistan’a bir arama yapmak için bu kodun kullanılması önemlidir. +992 ve hemen sonrasında şehir kodu ve yerel numara çevrildiğinde kesintisiz bir şekilde arama gerçekleştirilir.

        TACİKİSTAN PARA BİRİMİ

        Tacikistan para birimi resmi olarak Somoni’dir ve TJS olarak bilinir. TJS, bu para biriminin uluslararası kodudur. 2000 senesinde Ruble'nin yerine geçen bir para birimidir. Ayrıca ülkenin ulusal lideri İsmail Somoni’nin adını taşıdığı bilinenler arasındadır. İşte bazı bilgiler;

        • 1 Somoni, 100 diram’a bölünür.
        • Ülkede nakit kullanımı bir hayli yaygındır.
        • Büyük şehirlerde kredi kartı kabul eden işletmeler vardır.
        • Ancak kırsal bölgelerde çoğunlukla nakit tercih edilir.
        • Döviz bozdurma işlemleri yetkili döviz bürolarında yapılmalıdır.
        • Ülkede kayıt dışı para bozdurma yasal kabul edilmez.

        TACİKİSTAN PLAKA KODU

        Tacikistan plaka kodu TJ olarak sunulur. Plakalar, beyaz zemin üzerindeki siyah rakam ve harflerden meydana gelir. Ülkedeki tescil sistemleri 2014 yılında yenilenmiştir. Yani Avrupa standardına yakınlaştırılmış şekilde sunulur. Ülke genelinde motorlu taşıt kullanımı artışa geçmiştir. Bununla birlikte zorlu coğrafi koşullar nedeniyle bazı bölgelerde at, eşek gibi geleneksel ulaşım yöntemleri de yaygın olarak kullanılır.

        TACİKİSTAN HANGİ ALAN ADI UZANTISI?

        Bu noktada akıllara en çok gelen sorulardan biri de “Tacikistan hangi alan adı uzantısı?” şeklindedir. Bu ülkeye ait olan internet alan adı uzantısı “.tj” olarak ortaya koyulmuştur. Söz konusu uzantı, ülkeye ait resmi kurumların, özel işletmelerin ve bireylerin dijital kimliğini yansıtma özelliğine sahiptir. Ülkede yer alan hükûmet kurumları ve üniversiteler genellikle “.gov.tj” ve “.edu.tj” gibi alt uzantıları aktif şekilde kullanır. Son yıllarda ülkede internet erişimi artmıştır. Yine de altyapının iyi olmadığına dair bazı söylentiler vardır.

        TACİKİSTAN HAKKINDA BİLGİLER

        • Tacikistan’ın başkenti Duşanbe’dir.
        • Ülkenin yüzölçümünün ise yaklaşık 143.000 km² olduğu bilgisi vardır.
        • Ülke nüfusu yaklaşık 10 milyondur.
        • Resmi dil olarak Farsça kökenli Tacikçe konuşulur.
        • Ayrıca resmi işlemlerde yaygın şekilde Rusça kullanılır.
        • Çin, Afganistan, Özbekistan ve Kırgızistan ile komşudur.
        • Ekonomi, büyük ölçüde buğday ve pamuğa dayalıdır.
        • Altın ve alüminyum madenciliği de ekonomide yeri olan alanlardır.
        • Kışları sert ve yağışlı geçer.
        • Yaz dönemi ise kurak ve sıcaktır.
        • Yönetim şekli Üniter başkanlık sistemidir.
        ÖNERİLEN VİDEO
        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MSB: Suriye, Türkiye'den resmi destek talep etti
        MSB: Suriye, Türkiye'den resmi destek talep etti
        Eurofighter'da ilk imza atıldı
        Eurofighter'da ilk imza atıldı
        Necip Hablemitoğlu davasında mütalaa!
        Necip Hablemitoğlu davasında mütalaa!
        Beşiktaş, Shakhtar'ı ağırlayacak!
        Beşiktaş, Shakhtar'ı ağırlayacak!
        Sigara içene de ceza geliyor
        Sigara içene de ceza geliyor
        Jose Mourinho'dan Fenerbahçe itirafı!
        Jose Mourinho'dan Fenerbahçe itirafı!
        Geride 240 milyon dolar bıraktı
        Geride 240 milyon dolar bıraktı
        Çınar ağacı faciasında ikinci ölüm!
        Çınar ağacı faciasında ikinci ölüm!
        Fenerbahçe'ye sponsorluğu ile gündeme gelen Hamdi Ulukaya kimdir?
        Fenerbahçe'ye sponsorluğu ile gündeme gelen Hamdi Ulukaya kimdir?
        Tekerlekli sandalyedeki kadına şiddet!
        Tekerlekli sandalyedeki kadına şiddet!
        Kanada'dan ABD'ye tarife mesajı
        Kanada'dan ABD'ye tarife mesajı
        Ankara'da 3 kişinin öldüğü yangında itfaiye raporu!
        Ankara'da 3 kişinin öldüğü yangında itfaiye raporu!
        İsrailli bakandan skandal paylaşım
        İsrailli bakandan skandal paylaşım
        Washington Post'tan "beklenen İstanbul depremi" haberi
        Washington Post'tan "beklenen İstanbul depremi" haberi
        Askerlik dönüşü işsizlik maaşı
        Askerlik dönüşü işsizlik maaşı
        Semih Kılıçsoy Çizme yolcusu!
        Semih Kılıçsoy Çizme yolcusu!
        Trump'tan Obama'ya: Vatan haini
        Trump'tan Obama'ya: Vatan haini
        Asansörde neden hep aynalar olur?
        Asansörde neden hep aynalar olur?
        Rusya ve Ukrayna İstanbul'da bir araya gelecek
        Rusya ve Ukrayna İstanbul'da bir araya gelecek
        Topçular Kulübü'nün 4. bölümü yayında!
        Topçular Kulübü'nün 4. bölümü yayında!