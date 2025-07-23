Tacikistan telefon kodu, plaka kodu ve para birimi nedir? Tacikistan'da hangi alan adı uzantısı kullanılır?

Tacikistan, Orta Asya’nın yüksek dağları arasında konumlanan ve birçok kişinin gözünü kamaştıracak doğal güzelliğe sahip bir ülkedir. Ükenin zengin kültürü, tarihi geçmişi ve stratejik konumu, tarih boyunca birçok kişinin ilgisini çekmiştir. Bu ülkeye bölgesel ve uluslararası arenada göz atmak ister misiniz? Bu yazıda Tacikistan’ın telefon kodu, para birimi, plaka kodu ve internet alan adı uzantısı gibi merak edilen noktaları inceleyebilirsiniz.

TACİKİSTAN TELEFON KODU

Tacikistan telefon kodu uluslararası olarak +992 olarak geçer. Bu, özellikle yurt dışından arama yapmak isteyenler için geçerlidir. Yani Tacikistan’daki herhangi bir sabit hat veya cep telefonu numarasını ararken kullanım sağlamanız gerekir. Örnek vermek gerekirse Türkiye’den Tacikistan’a bir arama yapmak için bu kodun kullanılması önemlidir. +992 ve hemen sonrasında şehir kodu ve yerel numara çevrildiğinde kesintisiz bir şekilde arama gerçekleştirilir.

TACİKİSTAN PARA BİRİMİ

Tacikistan para birimi resmi olarak Somoni’dir ve TJS olarak bilinir. TJS, bu para biriminin uluslararası kodudur. 2000 senesinde Ruble'nin yerine geçen bir para birimidir. Ayrıca ülkenin ulusal lideri İsmail Somoni’nin adını taşıdığı bilinenler arasındadır. İşte bazı bilgiler;

1 Somoni, 100 diram’a bölünür.

Ülkede nakit kullanımı bir hayli yaygındır.

Büyük şehirlerde kredi kartı kabul eden işletmeler vardır.

Ancak kırsal bölgelerde çoğunlukla nakit tercih edilir.

Döviz bozdurma işlemleri yetkili döviz bürolarında yapılmalıdır.

Ülkede kayıt dışı para bozdurma yasal kabul edilmez. TACİKİSTAN PLAKA KODU Tacikistan plaka kodu TJ olarak sunulur. Plakalar, beyaz zemin üzerindeki siyah rakam ve harflerden meydana gelir. Ülkedeki tescil sistemleri 2014 yılında yenilenmiştir. Yani Avrupa standardına yakınlaştırılmış şekilde sunulur. Ülke genelinde motorlu taşıt kullanımı artışa geçmiştir. Bununla birlikte zorlu coğrafi koşullar nedeniyle bazı bölgelerde at, eşek gibi geleneksel ulaşım yöntemleri de yaygın olarak kullanılır. TACİKİSTAN HANGİ ALAN ADI UZANTISI? Bu noktada akıllara en çok gelen sorulardan biri de “Tacikistan hangi alan adı uzantısı?” şeklindedir. Bu ülkeye ait olan internet alan adı uzantısı “.tj” olarak ortaya koyulmuştur. Söz konusu uzantı, ülkeye ait resmi kurumların, özel işletmelerin ve bireylerin dijital kimliğini yansıtma özelliğine sahiptir. Ülkede yer alan hükûmet kurumları ve üniversiteler genellikle “.gov.tj” ve “.edu.tj” gibi alt uzantıları aktif şekilde kullanır. Son yıllarda ülkede internet erişimi artmıştır. Yine de altyapının iyi olmadığına dair bazı söylentiler vardır.