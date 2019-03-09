Michael Jackson'ın en karanlık dönemine değinen ve Neverland Çiftliği'nde Jackson'ın davet ettiği çocuklara cinsel istismarını konu edinen Leaving Neverland belgeselinin gösteriminden hemen önce, kendilerini çocukken taciz ettiğini öne süren ve açıklamalarda bulunan 36 yaşındaki dans koreografı Wade Robson ile 40 yaşındaki James Safechuck'ın açıklamaları gündeme oturmuşken, belgeselin yayınlanmasıyla birlikte Michael Jackson'a tepkiler giderek büyüyor.

İLK TEPKİ RADYOLARDAN GELDİ

Pop müziğin efsane isminin belgeselde, çocuk tacizine yönelik iddiaları desteklediğine inanılan görüntülerle birlikte, ilk tepki radyolardan geldi. Yeni Zelanda'da birkaç büyük radyo kanalı Michael Jackson'ın şarkılarını çalmama kararı aldı.

Bu kanallar arasında yer alan özel MediaWorks Radyo'nun Müdürü Leon Wratt "Michael Jackson şu anda şarkı listemizde yok. Bu, dinleyicilerimizin ve tercihlerinin bir yansıması. Bizim işimiz, radyo kanallarının insanların duymak istediği müziği çaldığından emin olmak." dedi.

Rakip NZME Radyo kanalı da Michael Jackson şarkıları çalmama karaı aldı.

Devlet radyo kanalı Radio NZ de, Jackson'ın şarkılarını sadece "bir haberin parçasıysa ya da bir yorum yapılırken renk vermesi için arka planda" çalınacağını açıkladı.

Kanada'nın Montreal kentindeki üç radyo kanalı da Jackson'ın şarkılarını çalmaya son verdi. Kanada'daki diğer radyo kanalları da durumu izlediklerini belirtti.

Channel 4 ile birlikte filmi yapan HBO, Jackson Vakfı tarafından eski bir sözleşmede yer alan itibarla ilgili bir madde nedeniyle dava ediliyor.

Michael Jakson hayranları ise online müzik platformlarından albümlerini silerek dinlememe kararıyla boykot etmeye, sosyal medyada ise giderek artan tepkilerle sözlerini ifade etmerye başladı.

BİR TEPKİ DE THE SIMPSONS'TAN

Animasyon, durum komedisi olan 'The Simpsons' cephesinden de bir tepki geldi. Dizinin yürütücü yapımcısı James L. Brooks, HBO'nun belgeselini izledikten sonra Jackson'ın konuk olduğu bölümün çıkarılması kararı aldığını açıkladı.

Jackson, 1991'de ekrana gelen "Stark Raving Dad" isimli üçüncü sezonun birinci bölümünde Leon Kompowsky isimli karakteri seslendirdi. Bölümde Homer bir akıl hastanesine gidiyor ve kendisini pop müziğin kralı olarak tanıtan Leon ile aynı odayı paylaşıyor. Jackson, bölüm için "Happy Birthday Lisa" adında bir şarkı da yazmıştı.

Şarkıcının konuk olduğu bölüm şu an için kanallardaki tekrar yayınlarından çıkarıldı. İlerleyen zamanlarda DVD'den ve online yayın platformlarından da çıkarılacak.

SERVETİ ERİYOR

Ölümünden sonra da kazandırmaya devam eden 'Popun Kralı'nın serveti, öldüğü 9 yıl içinde 9 milyar doları bulmuştu, ancak belgeselin yayınlanmasıyla birlikte serveti de erimeye başladı.

Jackson'un üç çocuğu ile annesine bıraktığı servetini değerlendiren analistler tahmini kayıpları açıkladı. Buna göre, plak şirketi sözleşmesinden 249 milyon dolar, şarkı teliflerinden 26 milyon dolar, televizyon ve radyo yayınlarından 39 milyon dolar, müzikal gösteriminden 68 milyon dolar, Cirque Du Soleil gösterisinden 98 milyon dolar, ürünlerinden ise 13 milyon dolar kaybedileceği düşünülüyor.

DOKTORU SUÇLU BULUNMUŞTU

Jackson, 25 Haziran 2009'da aşırı dozda güçlü bir sakinleştirici olan propofol iğnesi sonunda hayatını kaybetmiş, özel doktoru Conrad Murray ise şarkıcının ölümünde kusurlu olduğu iddiasıyla yargılandığı davada suçlu bulunmuştu. Murray, 4 yıllık cezasını 2 yılda tamamlayarak 2013 yılında erken tahliye edilmişti.