TAG nedir? Tek Araçla Gidelim (TAG) uygulaması ne işe yarar? Martı tarafından başlatılan TAG uygulamasının ne işe yaradığı merak konusu oldu. Açılımı 'Tek Araçla Gidelim' olan TAG uygulaması paylaşımlı yolculuğu hedefliyor. Peki, paylaşımlı yolculuk nedir? İşte, konuya dair ayrıntılar...

TAG, Martı tarafından mobil uygulama vasıtasıyla sunulan çevreci ve sosyal bir yolculuk paylaşımı platformudur. Martı'nın sağlamış olduğu ücretsiz teknolojik alt yapı vasıtasıyla sürücü ve yolcu arasında karayolları mevzuatı kapsamında tanımlanmış olan hatır taşımacılığı gerçekleşmektedir.

PAYLAŞIMLI YOLCULUK NEDİR?

Paylaşımlı Yolculuk, 2009 yılından bu yana tam 15 yıldır dünyada uygulanan yeni nesil çevreci taşımacılık türüdür. İlk çıktığı günden itibaren hızla tüm dünyaya yayılmasının en önemli nedenleri:

1. Çok daha güvenli, kaliteli ve düşük maliyetli bir şehir içi ulaşım hizmeti sunmuştur

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2. Bu kalitesi sayesinde, her ülkede kamu otoritelerinin taksi sistemini düzeltmesinin önünü açmış ve nihayetinde taksilerin hizmet kalitesinin artmasını da sağlamıştır

3. Toplu ulaşımdaki eksiklikler ve taksi sistemindeki çürümüşlük nedeniyle araba veya motosiklet satın almak zorunda kalan insanlara, araçlarını evlerinde bırakarak da bir yerlere gitme özgürlüğü sağlamıştır

4. Bireysel araç kullanımını değil, araç paylaşımını teşvik ettiği için, büyükşehirlerdeki karbon emisyonunun düşmesine katkıda bulunmuştur

5. Bu özellikleri sayesinde de tüm dünyada yeşil dönüşümün ve paylaşım ekonomisinin en önemli unsuru haline gelmiştir

o Bugün dünya üzerindeki 206 ülkenin 150'sinden fazlasında, 10.000'den fazla şehirde Paylaşımlı Yolculuk hizmeti o ülkelerin yasal mevzuatı çerçevesinde sunulabiliyor.

o Dünyada kişi başına geliri 2.000 USD'nin üzerinde olan tüm ülkelerde Paylaşımlı Yolculuk yasal, sadece çok küçük nüfuslu veya çok yoksul ülkelerde Paylaşımlı Yolculuk hizmeti bulunmuyor.

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