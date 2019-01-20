Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonda yapılan All-Star maçı oldukça renkli görüntülere sahne oldu.
Birbirinden şık basketlerin atıldığı karşılaşmanın son çeyreği oldukça çekişmeli geçti. Cevher Özer'in bitime 26 saniye kala attığı 3 sayılık basketle 147-146 öne geçen Asya Karması, rakibini son hücumda iyi savundu ve maçın kazananı oldu.
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Ayşenur Yazıcıoğlu, Özge Şentürk, Sinem Tetik
Avrupa Karması: Kartal Özmızrak 14, Doğuş Balbay 8, Emir Preldzic 6, Moerman 34, Semih Erden 12, Beaubois 12, Williams 24, Colom 2, Rich 11, Benzing 12, Harrison 6, Göksenin Köksal 5
Asya Karması: Şehmus Hazer 6, Ali Muhammed 3, Alp Karahan 13, Marei 6, Gabriel 44, Cevher Özer 6, Lauvergne 10, Guduric 5, McKissic 21, Berk Uğurlu 8, Berkan Durmaz 6, Landesberg 19
1. Periyot: 41-39
Devre: 82-80
3. Periyot: 111-116
KENNY GABRIEL MVP SEÇİLDİ
All Star 2019'un En Değerli Oyuncusu (MVP) Asya Karması'ndan Kenny Gabriel seçildi.
Maçı 44 sayıyla tamamlayan Türk Telekom'un tecrübeli oyuncusu, 2016 yılından sonra ikinci kez MVP oldu.
LEASEPLAN YETENEK YARIŞMASI
Basketbolun yıldızlarının sahne aldığı Tahincioğlu All-Star 2019 organizasyonu kapsamında düzenlenen LeasePlan Yetenek Yarışması'nda Darüşşafaka Tekfen'den Doğuş Özdemiroğlu birinci oldu.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda Yetenek Yarışması'na Banvit'ten Şehmus Hazer, Darüşşafaka Tekfen'den Doğuş Özdemiroğlu, Galatasaray'dan Hasan Emir Gökalp, Pınar Karşıyaka'dan Berke Aygündüz ve Türk Telekom'dan Yunus Emre Sonsırma katıldı.
Yarışma için hazırlanan parkuru en kısa sürede tamamlayan Berke Aygündüz ve Doğuş Özdemiroğlu finale yükseldi. Final aşamasında parkuru 26 saniyede tamamlayan Doğuş Özdemiroğlu yarışmada birinciliği elde etti.
Yarışma sonunda düzenlenen ödül töreninde Doğuş Özdemiroğlu 15 bin liralık temsili hediye çekini aldı.
ING BANK 3 SAYI YARIŞMASI
Basketbolun yıldızlarının sahne aldığı Tahincioğlu All-Star 2019 organizasyonu kapsamında düzenlenen ING Bank 3 Sayı Yarışması'nı Fenerbahçe Beko'dan Marko Guduric kazandı.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda 3 Sayı Yarışması'nda Galatasaray'dan Aaron Harrison, Bahçeşehir Koleji'nden Andy Rautins, Beşiktaş Sompo Japan'dan Can Maxim Mutaf, Fenerbahçe Beko'dan Marko Guduric, Anadolu Efes'ten Rodrigue Beaubois, Türk Telekom'dan Sylven Landesberg ve TOFAŞ'tan Yiğit Arslan mücadele etti.
Basketbolcular, belirlenen sürede 5 farklı noktadan beşer üç sayılık atış kullanırken, ilk turda en fazla isabeti bulan Rautins ile Guduric finale yükseldi. Final etabında daha fazla isabet bulan Guduric, ING Bank 3 Sayı Yarışması'nda birinci oldu.
Yarışma sonunda düzenlenen ödül töreninde Sırp oyuncuya 15 bin liralık temsili hediye çeki verildi.
TAHİNCİOĞLU SMAÇ YARIŞMASI
Tahincioğlu All-Star 2019 organizasyonu kapsamında düzenlenen Tahincioğlu Smaç Yarışması'nda, Türk Telekom'dan Kenny Gabriel birinci oldu.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda smaç yarışmasında Pınar Karşıyaka'dan Chris Evans, Türk Telekom'dan Kenny Gabriel, Gaziantep Basketbol'dan Shaq McKissic ve Galatasaray'dan Zach Auguste mücadele etti.
Eski basketbolcular Alain Digbeu, Tamer Oyguç, Efe Aydan, David Rivers ve Tahincioğlu Pazarlama Müdürü Melissa Tahincioğlu'nun jürisini oluşturduğu yarışmanın ilk etabında smaçlarıyla en fazla puanı toplayan Auguste ile Gabriel finale yükseldi.
Final etabında Gabriel, smaçlarıyla jüriden rakibine oranla daha fazla oy alarak yarışmayı kazandı.
Düzenlenen törende Gabriel'e 15 bin liralık temsili hediye çeki verildi.
EĞLENCELİ ANLAR
Smaç yarışmasında, Gaziantep Basketbol forması giyen Shaq McKissic, atış öncesi jüri üyelerine baklava ikram etti.
Baklava ikramı üzerine jüri üyeleri, McKissic'e 50 tam puan verdi. Jüri üyelerinin 50 tam puan vermesi salonda alkışlarla karşılandı.
Basketbolseverler, Tahincioğlu All-Star 2019 organizasyonuna yoğun ilgi gösterdi.
Salonu tamamen dolduran basketbolseverler, organizasyonda gerçekleştirilen yarışmalar ve çeşitli etkinlikleri ilgiyle takip etti.
BAKAN ALBAYRAK SALONDA
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, All-Star organizasyonunu salondan takip etti.
Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu'nun eşlik ettiği Bakan Albayrak, organizasyonu ailesiyle birlikte izledi.
ÜNLÜLER PARKEYE ÇIKTI
Organizasyonda Lenovo 3x3 Ünlüler Maçı anlamlı bir amaç için oynandı.
Sedef Avcı, Kıvanç Kasabalı, Büşra Pekin, Derya Şensoy, Sarp Levendoğlu, Alina Boz ve Can Yaman'ın yer aldığı maç, Türkiye Bedensel Engelliler Federasyonunun bilgisayar ihtiyacını karşılamak için yapıldı.
Öte yandan, organizasyonu sanat dünyasından birçok isim yerinde izledi.
EDİS SAHNE ALDI
All-Star'da şarkıcı Edis, mini bir konser verdi.
Maçın devre arasında parkeye çıkan Edis, şarkılarıyla basketbolseverlerin keyifli vakit geçirmesini sağladı.
ALL-STAR'IN MAÇINI KADIN HAKEMLER YÖNETTİ
Asya ve Avrupa karmalarının sahaya çıktığı All-Star maçını kadın hakem üçlüsü yönetti.
Organizasyonda kadın hakemler Ayşenur Yazıcıoğlu, Özge Şentürk ve Sinem Tetik görev aldı.
EN HIZLI EMEKLEYEN BEBEK SEÇİLDİ
Organizasyonun en dikkati çeken etkinliklerinden biri, "Yılın En Hızlı Bebeği"nin seçilmesi oldu.
Etkinliğe emekleme aşamasındaki bebekler katılırken, oldukça renkli görüntüler ortaya çıktı.
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