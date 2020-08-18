Çay saatlerinin vazgeçilmezi tahinli ağzınıza layık helva tadında bir tarif vereceğim sizlere. Kahvenin yanına da ayrıca çok yakışır. Misafirleriniz kıyır kıyır olan bu lezzete bayılacaklar.

Tahinli Kurabiye Malzemeler:

1 büyük çay bardağı tahin

1 büyük çay bardağı sıvı yağ

1.5 büyük çay bardağı pudra şekeri

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

3 su bardağı un( kontrollü ekleyin)

2-3 yemek kaşığı dolusu ceviz (isteğe göre kırılmış)

Tahinli Kurabiye Tarifinin Yapılışı:

Bütün malzemeleri yoğurma kabına alıp yoğurmaya başlayın.

3 su bardağı unu kontrollü olarak ilave edin, yumuşak güzel bir hamur elde edin.

Son aşamada cevizleri katın ve hamura iyice yedirin.

Arzu ettiğiniz şekli verip, 180 derecelik fanlı fırında 30 dakika kızarana kadar pişirin.

Afiyet olsun...

Püf Noktası:

Çay bardakları genelde küçük olduğu için ben en büyük boy olanlarla tarifi yaptım.