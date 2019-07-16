Tahkim Kurulu kararları açıklandı

Boyd'dan sonra bir bomba daha!

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"TFF Tahkim Kurulu 16 Temmuz 2019 günlü (30) sayılı toplantısında gündemindeki dosyaları inceleyerek aşağıdaki kararları almıştır. (*)

1. Tahkim Kurulu Talimatı'nın 3/I. maddesi uyarınca asıl üyeler arasında yapılan seçimle;

TFF Tahkim Kurulu Başkan Vekilliğine Prof. Dr. Emine YAZICIOĞLU

TFF Tahkim Kurulu Raportörlüğüne Av. Yusuf ÖKSÜZÖMER oybirliği ile seçilmiştir.

Büyükşehir Belediye Erzurum Spor Kulübü Derneği'nin futbolcusu Muammer Atalay ile ilgili PFDK'nın 23.05.2019 tarihli E.2018-2019/994 K.2018-2019/1198 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Büyükşehir Belediye Erzurum Spor Kulübü Derneği'nin futbolcusu Muammer Atalay'ın rakip takım futbolcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT'nin 43. maddesi uyarınca 3 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasına, ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-a. maddesi uyarınca 1 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasına cezaların birleştirilmesi suretiyle 4 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

Yalovagücü Spor Kulübü'nün TFF Yönetim Kurulu'nun 22.05.2019 tarihli 117 sayılı toplantısında alınan kararına karşı başvurusu incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; TFF Yönetim Kurulu kararında usule, esasa ve talimatlara aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, Yalovagücü Spor Kulübü'nün başvurusunun reddi ile kararın onanmasına oybirliği ile,

MKE Ankaragücü Spor Kulübü Derneği'nin teknik sorumlusu Mustafa Kaplan ile ilgili PFDK'nın 30.05.2019 tarihli E.2018-2019/1004 K.2018-2019/1218 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- MKE Ankaragücü Spor Kulübü Derneği'nin teknik sorumlusu Mustafa Kaplan'ın sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 13.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

Adana Demirspor kulübü Derneği'ni ile ilgili PFDK'nın 30.05.2019 tarihli E.2018-2019/1008 K.2018-2019/1230 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Adana Demirspor kulübü Derneği'nin taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. maddesi uyarınca 2 Resmi müsabakayı kendi sahasında seyircisiz oynama cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- Adana Demirspor kulübü Derneği'nin müsabaka sonrası flaş röportaja futbolcu ve teknik sorumlu katılımının sağlanmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca 10.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- Adana Demirspor kulübü Derneği'nin basın toplantısına teknik sorumlu katılımının sağlanmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca 10.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

İstanbul İli C Klasman Hakemi Sezer Polat ile ilgili PFDK'nın 30.05.2019 tarihli E.2018-2019/985 K.2017-2018/1192 sayılı kararına itirazı incelendi; Yapılan müzakere neticesinde;

- İstanbul İli C Klasman Hakemi Sezer Polat'ın futbol camiasını küçük düşürecek tutum ve davranışlarda bulunması nedeniyle Merkez Hakem Kurulu Talimatının 38/a ve FDT'nin 46/1 maddesi uyarınca 1 yıl hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

Sakarya Spor A.Ş. ile ilgili PFDK'nın 23.05.2019 tarihli E.2018-2019/984 K.2018-2019/1193 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Sakarya Spor A.Ş.'nin taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. maddesi uyarınca 1 Resmi müsabakayı kendi sahasında seyircisiz oynama ve 10.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- Sakarya Spor A.Ş.'nin taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 5. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 53/2. maddesi uyarınca 1 Resmi Müsabakayı kendi sahasında seyircisiz oynama ve 3.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- Sakarya Spor A.Ş.'nin merdiven boşluklarının boş bırakılmaması nedeniyle FDT'nin 49/3. maddesi uyarınca 20.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- Sakarya Spor A.Ş.'nin tribünlere kapasitesinin üzerinde ve biletsiz seyirci alınması nedeniyle FDT'nin 49/1. maddesi uyarınca 13.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

Karar verilmiştir."