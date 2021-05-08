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Tahkim Kurulu'ndan Fenerbahçe'ye ret!

Tahkim Kurulu, Fenerbahçe'nin Alanyaspor maçıyla ilgili başvurusunu reddetti.

Tahkim Kurulu'ndan Fenerbahçe'ye ret!

Tahkim Kurulu, Fenerbahçe'nin Alanyaspor maçıyla ilgili başvurusunu reddetti. TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin TFF Yönetim Kurulu'nun 07.05.2021 tarih ve 79 sayılı kararına karşı başvurusu incelendi. Duruşma için tayin edilen 08.05.2021 Cumartesi günü saat 14:00'de video konferans yoluyla icra edilen duruşmada Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin vekilleri Av. Alper Pirşen, Av. Uğur Oker'in ve Türkiye Futbol Federasyonu vekilleri Av. Hazer Akil, Av. Hakan Furkan Tarman'ın hazır oldukları görüldü, sözlü beyanları alındı. Yapılan müzakere neticesinde;

- TFF Yönetim Kurulu kararında usule, esasa ve talimatlara aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından; Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin itirazının reddine, oybirliği ile, gerekçeli kararın bilahare açıklanmasına,

Karar verilmiştir."

NE OLMUŞTU?

Süper Lig'in 38. haftasında Fenerbahçe'nin deplasmanda Alanyaspor ise golsüz berabere kaldığı maçın 26. dakikasında; Mesut Özil'in sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği ortaya hamle yapan Valencia, Caulker tarafından düşürülmüştü. Yaşar Kemal Uğurlu penaltı noktasını göstermiş ancak VAR hakemi Halil Umut Meler'in uyarısıyla karar iptal edilmiş, pozisyon için ofsayt değerlendirmesi yapılmıştı.

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