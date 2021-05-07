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Son dakika haberi | TFF'den Alanyaspor - Fenerbahçe maçı kararı

TFF, Fenerbahçe'nin Alanyaspor maçında kural hatası yapıldığı gerekçesiyle maçın tekrarı için yaptığı başvuruyu reddetti

Son dakika haberi | TFF'den Alanyaspor - Fenerbahçe maçı kararı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF),Fenerbahçe'nin, Aytemiz Alanyaspor maçında kural hatası yapıldığı iddiasıyla karşılaşmanın tekrarına yönelik başvurusunu reddetti.

TFF, Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 38'inci haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile oynadığı ve 0-0 sona eren karşılaşmada kural hatası yapıldığı iddiasıyla yaptığı başvuruyu görüştü. Federasyondan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu bugün Riva'da yaptığı toplantıda Fenerbahçe A.Ş. Kulübü'nün 29.04.2021 tarihinde oynanan Aytemiz Alanyaspor-Fenerbahçe A.Ş. müsabakasına ilişkin kural hatası itirazını değerlendirmiştir. Yapılan inceleme sonucunda söz konusu müsabakada kural hatası olmadığına karar verilmiştir."

NE OLMUŞTU?

Süper Lig'in 38. haftasında Fenerbahçe'nin deplasmanda Alanyaspor ise golsüz berabere kaldığı maçın 26. dakikasında; Mesut Özil'in sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği ortaya hamle yapan Valencia, Caulker tarafından düşürülmüştü. Yaşar Kemal Uğurlu penaltı noktasını göstermiş ancak VAR hakemi Halil Umut Meler'in uyarısıyla karar iptal edilmiş, pozisyon için ofsayt değerlendirmesi yapılmıştı.

Fenerbahçe Kulübü, penaltının iptalinin kural hatası olduğunu belirterek, Alanyaspor maçının tekrarlanması için TFF'ye başvurmuş, IFAB'ın "Topla oynama teşebbüsü ile topa doğru hareket eden ofsayt pozisyonundaki oyuncuya topla oynamadan veya teşebbüs etmeden veya rakibi ile top için mücadele etmeden önce faul yapılırsa ofsayt ihlali gerçekleşmeden önce olduğu için faul ile cezalandırılır" şeklindeki kuralı aktarılmıştı.

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