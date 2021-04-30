Son dakika haberi | Fenerbahçe, Alanyaspor maçının tekrarı için TFF'ye başvuracak

Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklama şöyle:

Fenerbahçe Futbol A Takımımızın maçlarında, bu sene yaşadığımız ve aleyhimize olan açıklanamaz kararlara, dün gece itibarıyla bir yenisi daha eklenmiştir.



Süper Lig'in 38.haftasında, Aytemiz Alanyaspor ile oynadığımız maçın 27.dakikasında, oyuncumuz Enner Valencia’ya ceza sahasında yapılan hareket sonucu maçın orta hakemi Yaşar Kemal Uğurlu penaltı kararı vermiş; hemen ardından VAR uyarısıyla penaltı pozisyonundan önce ofsayt olduğu gerekçesiyle penaltı kararı iptal edilmiştir.

NE OLMUŞTU?

Alanyaspor maçının 26. dakikasında Fenerbahçeli Mesut Özil'in sağ kanattan kale sahasına çıkarttığı topa Enner Valencia hareketlendi. Ekvadorlu yıldız topa doğru doğru hamle yaparken Caulker’in müdahalesinin ardından yerde kaldı ve hakem penaltı noktasını gösterdi. VAR incelemesi sonrasında Valencia’nın ofsayt pozisyonunda olduğu tespit edilip penaltı kararı iptal edildi ve maç devam etti.

Uluslararası Futbol Birliği Kurulu'nun (IFAB) "Ofsayt" başlıklı 11. kuralı tartışma yarattı. Fenerbahçe cephesi penaltının iptalinin kural hatası olduğu öne sürdü. IFAB'ın "Topla oynama teşebbüsü ile topa doğru hareket eden ofsayt pozisyonundaki oyuncuya topla oynamadan veya teşebbüs etmeden veya rakibi ile top için mücadele etmeden önce faul yapılırsa ofsayt ihlali gerçekleşmeden önce olduğu için faul ile cezalandırılır" şeklindeki kuralı aktarıldı.