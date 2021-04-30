"HAKEMİN PENALTI VERME OLASILIĞINI KALDIRIYOR"

VAR, ne dedi? 'Ofsayt var' dedi. VAR yorum gerektiren bir pozisyona karışamaz. Diyecek ki 'Gel izle. Valencia, burada ne yapmış, kendin karar ver'... Burada hakem kararı olması lazım. Burada ciddi bir prosedür hatası var. Bir oyuncunun şeklen ofsayt olması ihlal değildir. Bu kararı hakem vermeliydi.