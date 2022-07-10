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Tahmin edilenden çok daha büyük olabilecek canlılar ve nesneler

Palmiye yengeçlerinin ne kadar büyük olabileceğini tahmin edebilir misiniz? Ya da 1400 kilogram ağırlığındaki bizonun boyutunu düşündünüz mü? Eğer bu sorular sizi meraklandırıyorsa düşünülenden çok daha büyük olabilecek canlıları, sebzeleri, bitkileri veya nesneleri gördüğünüzde şaşırabilirsiniz!

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  • Ormanda bulup yumurtayla karşılaştırdılar... Bu kadar büyükmüş!

    İşte sosyal medyada paylaşılan şaşırtıcı kareler!

    İnternet kullanıcısının "Babamın ormanda bulduğu mantar ve boyutunu göstermek için yanına koyduğumuz bir yumurta" notuyla paylaştığı fotoğraf...
  • Ormanda bulup yumurtayla karşılaştırdılar... Bu kadar büyükmüş!

    Dünyanın en büyük yengeç türlerinden kabul edilen palmiye yengeci.

     
  • Ormanda bulup yumurtayla karşılaştırdılar... Bu kadar büyükmüş!

    Yaklaşık 1400 kilogram ağırlığındaki bizon...
  • Ormanda bulup yumurtayla karşılaştırdılar... Bu kadar büyükmüş!

    "Bu bir çekiç kafalı yarasa ve şimdiye kadar gördüğüm en ürkütücü hayvan olabilir."
  • Ormanda bulup yumurtayla karşılaştırdılar... Bu kadar büyükmüş!

    30 kilogramlık karalahana...
  • Ormanda bulup yumurtayla karşılaştırdılar... Bu kadar büyükmüş!

    Neredeyse aynı büyüklükteler değil mi?
  • Ormanda bulup yumurtayla karşılaştırdılar... Bu kadar büyükmüş!

    24 metre uzunluğundaki kaktüsün yanında bir insan minicik duruyor.

     
  • Ormanda bulup yumurtayla karşılaştırdılar... Bu kadar büyükmüş!

    "Annemin büyük kedisi Bob. Kendisinin ağırlığı 12 kilo."
  • Ormanda bulup yumurtayla karşılaştırdılar... Bu kadar büyükmüş!

    "Açık artırmadan Büyük Sebzeler Dünya Şampiyonu tarafından yetiştirilen bir soğan satın aldım."
  • Ormanda bulup yumurtayla karşılaştırdılar... Bu kadar büyükmüş!

    Bu böğürtlenleri tek ısırıkta mideye indirmek zor olmalı...
  • Ormanda bulup yumurtayla karşılaştırdılar... Bu kadar büyükmüş!

    Ahşap doğramaların boyutları göz alıcı!
  • Ormanda bulup yumurtayla karşılaştırdılar... Bu kadar büyükmüş!

    "Parkta bulduğum bu devasa yaprağı bir muzla karşılaştırdım."
  • Ormanda bulup yumurtayla karşılaştırdılar... Bu kadar büyükmüş!

    "Bu fotoğrafı görene kadar Clydesdale cinsi İskoç atlarının bu kadar büyük olduğunu bilmezdim."
  • Ormanda bulup yumurtayla karşılaştırdılar... Bu kadar büyükmüş!

    ABD'deki Jedidiah Smith Redwood Parkı'ndaki sekoya ağacı.

     
  • Ormanda bulup yumurtayla karşılaştırdılar... Bu kadar büyükmüş!

    2. Dünya Savaşı'ndan Alman zırhlısı Gneisenau, bir insanın yanında ne kadar büyük duruyor... 

     
  • Ormanda bulup yumurtayla karşılaştırdılar... Bu kadar büyükmüş!

    Japonya'daki Enoshima Akvaryumu'nda yaşayıp 2005 yılında ölen deniz fili Minazo...
  • Ormanda bulup yumurtayla karşılaştırdılar... Bu kadar büyükmüş!

    Dünyanın en yaşlı ve en büyük vombatı Patrick ile tanışın.
  • Ormanda bulup yumurtayla karşılaştırdılar... Bu kadar büyükmüş!

    Maine Coon ile siyam kedisi arasındaki boyut farkı...
  • Ormanda bulup yumurtayla karşılaştırdılar... Bu kadar büyükmüş!

    Koca bir kaplumbağa...
  • Ormanda bulup yumurtayla karşılaştırdılar... Bu kadar büyükmüş!

    Aslanlara fısıldayan adam Kevin Richardson'un paylaştığı bu kare aslanların kafasının oldukça büyük olduğunu gözler önüne seriyor.
  • Ormanda bulup yumurtayla karşılaştırdılar... Bu kadar büyükmüş!

    "Babam ve köpeğim..."
  • Ormanda bulup yumurtayla karşılaştırdılar... Bu kadar büyükmüş!

    Yüz yıllık ormangülü.

     
  • Ormanda bulup yumurtayla karşılaştırdılar... Bu kadar büyükmüş!

    Geyiklerin ne kadar büyük olduğunu kanıtlayan bir kare...
  • Ormanda bulup yumurtayla karşılaştırdılar... Bu kadar büyükmüş!

    Alaska kurdu ile Alaska Klee Kai köpeği arasındaki fark...
  • Ormanda bulup yumurtayla karşılaştırdılar... Bu kadar büyükmüş!

    İnsan iskelet sistemi ile balina yüzgeçinin iskeleti karşılaştırılmış...
  • Ormanda bulup yumurtayla karşılaştırdılar... Bu kadar büyükmüş!

    Büyük, şişman bir tırtıl.
  • Ormanda bulup yumurtayla karşılaştırdılar... Bu kadar büyükmüş!

    "Kız arkadaşımın eli ve Danua cinsi köpeğin patisi."
  • Ormanda bulup yumurtayla karşılaştırdılar... Bu kadar büyükmüş!

    NASSCO tersane çalışanları hücum gemisi USS Bonhomme Richard'ın altında yürüyor.

     
  • Ormanda bulup yumurtayla karşılaştırdılar... Bu kadar büyükmüş!

    Mavi balina iskeleti...
  • Ormanda bulup yumurtayla karşılaştırdılar... Bu kadar büyükmüş!

    Tepeli devekuşunun pençeleri insan eliyle karşılaştırılırsa...
  • Ormanda bulup yumurtayla karşılaştırdılar... Bu kadar büyükmüş!

    Sibirya kaplanları oldukça büyük canlılar...
  • Ormanda bulup yumurtayla karşılaştırdılar... Bu kadar büyükmüş!

    100 yıldan daha yaşlı olduğu tahmin edilen kaktüs devasa kaktüs. 

     
  • Ormanda bulup yumurtayla karşılaştırdılar... Bu kadar büyükmüş!

    Sosyal medya kullanıcısının Kosta Rika'da karşılaştığı çekirge...
  • Ormanda bulup yumurtayla karşılaştırdılar... Bu kadar büyükmüş!

    Dev fil kulağı bitkileri yüzyıllarca yıl öncesinden kalmış gibi duruyor.
  • Ormanda bulup yumurtayla karşılaştırdılar... Bu kadar büyükmüş!

    Kendi başına filizlenen ayçiçeği metrelerce uzunlukta. 

     
  • Ormanda bulup yumurtayla karşılaştırdılar... Bu kadar büyükmüş!

    Evinde salyangoz büyüten bir sosyal medya kullanıcısının paylaştığı kare...
  • Ormanda bulup yumurtayla karşılaştırdılar... Bu kadar büyükmüş!

    Emu kuşu yumurtası ve tavuk yumurtası...
  • Ormanda bulup yumurtayla karşılaştırdılar... Bu kadar büyükmüş!

    El büyüklüğündeki böcek!
  • Ormanda bulup yumurtayla karşılaştırdılar... Bu kadar büyükmüş!

    Istakoz kıskacı ve insan eli...
  • Ormanda bulup yumurtayla karşılaştırdılar... Bu kadar büyükmüş!

    Mavi balinalar gezegenimizde yaşayan en büyük hayvanlardır ve akılalmaz boyutlara ulaşabilirler. Bu canlıların boyu 30 metreye, ağırlığı ise 200 tona çıkabiliyor. Sadece iskeletlerinin ağırlığı bile 18 ton olabiliyor. Mavi balinanın kafatası da işte böyle gözüküyor...
  • Ormanda bulup yumurtayla karşılaştırdılar... Bu kadar büyükmüş!

    1750 farklı türe sahip kaktüsler, en dayanıklı bitkilerden bir tanesi... Boyu 18 metreye kadar uzanabilen bazı kaktüslerin ağırlığı sulandığında 2100 kilograma kadar çıkabiliyor. 
  • Ormanda bulup yumurtayla karşılaştırdılar... Bu kadar büyükmüş!

    Sekoya ağacının yanında minicik kalan insanlar... 

     
  • Ormanda bulup yumurtayla karşılaştırdılar... Bu kadar büyükmüş!

    Bigfoot 5 adlı bir araç. 

     
  • Ormanda bulup yumurtayla karşılaştırdılar... Bu kadar büyükmüş!

    Kaplanların patileri aslında bu kadar büyük! 
  • Ormanda bulup yumurtayla karşılaştırdılar... Bu kadar büyükmüş!

    Tüm zamanların bilinen en büyük uçan hayvanlarından biri olan fakat nesli tükenen Quetzalcoatlus modeli...
  • Ormanda bulup yumurtayla karşılaştırdılar... Bu kadar büyükmüş!

    Triceratops'un uyluk kemiği ve filin uyluk kemiği arasındaki fark.

     
  • Ormanda bulup yumurtayla karşılaştırdılar... Bu kadar büyükmüş!

    Kırkayak! O kadar büyük ki ayaklarını kolaylıkla sayabilirsiniz. 

     
  • Ormanda bulup yumurtayla karşılaştırdılar... Bu kadar büyükmüş!

    Kutup ayısı pençesi, insan eliyle karşılaştırıldığında böyle duruyor. 

     
  • Ormanda bulup yumurtayla karşılaştırdılar... Bu kadar büyükmüş!

    Dev vatoz. 
  • Ormanda bulup yumurtayla karşılaştırdılar... Bu kadar büyükmüş!

    Devasa boyuttaki kasırganın yanındaki rüzgar güllerini görebildiniz mi? 

     
  • Ormanda bulup yumurtayla karşılaştırdılar... Bu kadar büyükmüş!

    Devenin bu kadar büyük olabileceğini tahmin eder miydiniz? 

     
  • Ormanda bulup yumurtayla karşılaştırdılar... Bu kadar büyükmüş!

    Bütün bir insan iskeleti ile karşılaştırıldığında bir Afrika fili kafatası.
  • Ormanda bulup yumurtayla karşılaştırdılar... Bu kadar büyükmüş!

    Mavi balina kalbi modeli... 
  • Ormanda bulup yumurtayla karşılaştırdılar... Bu kadar büyükmüş!

    Trafik lambası.

     
  • Ormanda bulup yumurtayla karşılaştırdılar... Bu kadar büyükmüş!

    400.000 voltluk yer altı kablosu.
  • Ormanda bulup yumurtayla karşılaştırdılar... Bu kadar büyükmüş!

    1 dolarlık banknotlardan oluşan 10 bin dolar ile, 100 dolarlık banknotlardan oluşan 10 bin doların kapladığı alan.
  • Ormanda bulup yumurtayla karşılaştırdılar... Bu kadar büyükmüş!

    İnsan elinin yanındaki ayı pençeleri.

     
  • Ormanda bulup yumurtayla karşılaştırdılar... Bu kadar büyükmüş!

    Rüzgar türbini kanadı.

     
  • Ormanda bulup yumurtayla karşılaştırdılar... Bu kadar büyükmüş!

    Dünyanın en büyük ağacı.

     
  • Ormanda bulup yumurtayla karşılaştırdılar... Bu kadar büyükmüş!

    Goril eli.

     
  • Ormanda bulup yumurtayla karşılaştırdılar... Bu kadar büyükmüş!

    Trafik tabelaları yakından böyle görünüyor.
  • Ormanda bulup yumurtayla karşılaştırdılar... Bu kadar büyükmüş!

    Giza'nın büyük piramidi ile karşılaştırılan bir kadın. 

     
  • Ormanda bulup yumurtayla karşılaştırdılar... Bu kadar büyükmüş!

    Kartal ile insan eli karşılaştırması.

     
  • Ormanda bulup yumurtayla karşılaştırdılar... Bu kadar büyükmüş!

    Dev Afrika salyangozu.

     
  • Ormanda bulup yumurtayla karşılaştırdılar... Bu kadar büyükmüş!

    Mavi balina kalbi modeli.

     
  • Ormanda bulup yumurtayla karşılaştırdılar... Bu kadar büyükmüş!

    Dev deniz kaplumbağası.

     

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