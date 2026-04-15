        Tahran'da bomba patladı | Dış Haberler

        Tahran'da bomba patladı: Ölü ve yaralı yok

        İran'ın başkenti Tahran'da bir bombanın patladığı, olayda can kaybı veya yaralanmanın olmadığı bildirildi. İran devlet televizyonu, patlamanın "hain unsurların" sabotajı olduğunu duyurdu

        Giriş: 15 Nisan 2026 - 05:16 Güncelleme:
        Tahran'da bomba patladı

        Tahran 10. Bölge Devrim Muhafızları Komutanı Muhammed Balide konuya ilişkin açıklama yaptı. AA'nın İran'daki Hemşehri haber sitesine dayandırdığı habere göre Balide, "Gece saatlerinde İmam Humeyni Caddesi'nde, hain ve ülkesini satan unsurlar tarafından konulan sınırlı etkiye sahip bir bomba patladı. Can kaybı olmadı, etrafa önemli bir zararı olmadı" dedi.

        Patlamanın meydana geldiği caddede trafik akışının normale döndüğünü dile getiren Balide, patlamanın nasıl meydana geldiğine ilişkin bilgi vermedi.

        "HAİN UNSURLARIN SABOTAJI"

        İran devlet televizyonu, Tahran'ın 10. Bölge'sinde meydana gelen patlamanın "hain unsurların" sabotajı olduğunu duyurdu. Olayın, halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla yerleştirilen el yapımı ses bombasının patlamasından kaynaklandığı ve herhangi bir can veya ciddi bir mal kaybına yol açmadığı ifade edildi.

        *Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

