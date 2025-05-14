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        Haberler Spor Futbol İngiltere Taiwo Awoniyi yapay komaya alındı - Futbol Haberleri

        Taiwo Awoniyi yapay komaya alındı

        İngiltere Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest'ta 27 yaşındaki Nijeryalı forvet Taiwo Awoniyi, karın yaralanması nedeniyle geçirdiği ameliyatın ilk aşamasının ardından yapay komaya alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2025 - 17:16 Güncelleme: 14.05.2025 - 17:16
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        Taiwo Awoniyi yapay komaya alındı
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        Premier Lig'de geçen pazar günü oynanan ve 2-2 sona eren Nottingham Forest-Leicester City maçının son anlarında ev sahibi ekibin oyuncusu Taiwo Awoniyi, takım arkadaşı Anthony Elanga'nın ortasında topu yakalamaya çalışırken direğe çarptı.

        İngiliz basını, oyuncunun çarpışmada bağırsaklarının yırtıldığını duyurdu.

        Nijeryalı golcünün, karın yaralanması nedeniyle geçirdiği ameliyatın ilk aşamasının ardından yapay komaya alındığı bildirildi.

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