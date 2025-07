Take Off İstanbul 2025 startup stant satışları başladı - Teknoloji Haberleri

Take Off İstanbul 2025 startup stant satışları başladı Take Off İstanbul, 10-11 Aralık tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde sekizinci kez teknoloji ve girişimcilik dünyasının nabzını tutmaya hazırlanıyor. Startupları, yatırımcıları, teknoloji firmalarını ve global teknoloji liderlerini bir araya getirecek bu büyük etkinlikte yer almak isteyen girişimler için Startup Stant Satışları başladı!

Habertürk Giriş: 29.07.2025 - 12:30 Güncelleme: 29.07.2025 - 12:30

