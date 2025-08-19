Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 11.313,90 %1,61
        DOLAR 40,9382 %0,02
        EURO 47,5904 %-0,26
        GRAM ALTIN 4.400,77 %-0,14
        FAİZ 39,94 %0,10
        GÜMÜŞ GRAM 50,24 %0,68
        BITCOIN 112.875,00 %-1,32
        GBP/TRY 55,0287 %-0,15
        EUR/USD 1,1613 %-0,33
        BRENT 67,24 %0,60
        ÇEYREK ALTIN 7.195,25 %-0,14
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Take Off İstanbul 2025 Startup Stant Satışları başladı - Ekonomi haberleri - İş-Yaşam Haberleri

        Take Off İstanbul 2025 startup stant satışları başladı

        Take Off İstanbul, 10-11 Aralık tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde sekizinci kez teknoloji ve girişimcilik dünyasının nabzını tutmaya hazırlanıyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.08.2025 - 18:18 Güncelleme: 19.08.2025 - 18:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Take Off İstanbul 2025 startup stant satışları başladı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Startupları, yatırımcıları, teknoloji firmalarını ve global teknoloji liderlerini bir araya getirecek bu büyük etkinlikte yer almak isteyen girişimler için startup stant satışları başladı.

        30 Eylül’e Kadar %30 Erken Kayıt Fırsatını Kaçırmayın!

        Girişimler, 30 Eylül 2025’e kadar startup stantlarını %30 indirimle satın alabilir. Etkinlikte ürün ve çözümlerini sergileyen girişimler, yatırımcılarla doğrudan görüşme, sahnede sunum yapma ve teknoloji şirketleriyle birebir iletişim kurma fırsatı yakalayacak. Standını alan girişimler bu yıl ilk kez düzenlenecek Founder Day’e katılım hakkı kazanacak.

        2024’te Rekor Katılım ve Global İlgi

        ● 15.000+ ziyaretçi,

        REKLAM

        ● 250 teknoloji girişimi (23 ülkeden),

        ● 125 uluslararası yatırımcı (25 ülkeden),

        ● 65 sponsor ve partner yer aldı.

        Etkinlik kapsamında gerçekleşen birebir görüşmeler sonucunda 4 girişim toplamda 1 milyon dolarlık yatırım aldı. Ayrıca Meta, SpaceX, Samsung ve Axiom Space gibi teknoloji devleri sahne aldı ve ilham veren vizyonlarını katılımcılarla paylaştı.

        2025: Daha Büyük, Daha Etkili!

        Bu yıl Take Off İstanbul;

        ✔️ 500’ü aşkın girişim,

        ✔️ 200’den fazla yatırımcı,

        ✔️ 70’den fazla kurum,daha geniş kapsamlı bir sahneye ev sahipliği yapacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #HABER
        #Take Off İstanbul
        #Take Off İstanbul 2025 Startup Stant Satışları
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kore'den 75 yıl sonra gelen 4 şehit
        Kore'den 75 yıl sonra gelen 4 şehit
        Trump'tan Putin'e mesaj: Umarım makul olur
        Trump'tan Putin'e mesaj: Umarım makul olur
        19 Ağustos 2025: Bugün ne oldu?
        19 Ağustos 2025: Bugün ne oldu?
        Öldürdüğü kocasını 9 ay küvette sakladı!
        Öldürdüğü kocasını 9 ay küvette sakladı!
        "Çocuğun kendisinden olduğuna inanmadı"
        "Çocuğun kendisinden olduğuna inanmadı"
        "Nice'i tercih ederdim"
        "Nice'i tercih ederdim"
        5G için geri sayım “2026'da sinyal almaya başlayacağız”
        5G için geri sayım “2026'da sinyal almaya başlayacağız”
        Bahçeli'den Özel'e: Hezeyanname
        Bahçeli'den Özel'e: Hezeyanname
        Ederson'da kritik hafta!
        Ederson'da kritik hafta!
        Gürültü avcısı trafik kameraları devrede!
        Gürültü avcısı trafik kameraları devrede!
        Spotify masaya oturdu
        Spotify masaya oturdu
        Montella'ya isim aranıyor!
        Montella'ya isim aranıyor!
        Maduro harekete geçti: 4,5 milyonu aşkın milisi konuşlandıracak
        Maduro harekete geçti: 4,5 milyonu aşkın milisi konuşlandıracak
        Trump'ın taahhüt ettiği 'güvenlik garantisi' nedir?
        Trump'ın taahhüt ettiği 'güvenlik garantisi' nedir?
        Dorgeles Nene, Fenerbahçe için İstanbul'da!
        Dorgeles Nene, Fenerbahçe için İstanbul'da!
        Beyaz Saray'da yaşanan en tuhaf 5 an
        Beyaz Saray'da yaşanan en tuhaf 5 an
        Uyumadan önce bunları yemeyin!
        Uyumadan önce bunları yemeyin!
        Pirinç hakkında 10 ilginç gerçek!
        Pirinç hakkında 10 ilginç gerçek!
        TÜİK'in 'Sosyoekonomik Seviye' raporunda dikkat çeken sonuçlar
        TÜİK'in 'Sosyoekonomik Seviye' raporunda dikkat çeken sonuçlar