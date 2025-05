Take Off İstanbul 2025’e ön kayıtlar başladı - Teknoloji Haberleri

Take Off İstanbul 2025’e ön kayıtlar başladı Bölgenin önde gelen teknoloji ve girişimcilik etkinliği Take Off İstanbul, 10-11 Aralık 2025'te İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenecek. Girişimler için ön kayıt süreci başladı.

Habertürk Giriş: 27.05.2025 - 13:24 Güncelleme: 27.05.2025 - 13:24 facebook

