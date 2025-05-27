Take Off İstanbul 2025’e ön kayıtlar başladı

Take Off İstanbul, teknoloji ve girişimcilik ekosistemini bir araya getiren önemli bir etkinlik olarak, 10-11 Aralık 2025’te İstanbul Fuar Merkezi’nde sekizinci kez kapılarını açacak. Her yıl dünya genelinden binlerce başvuru alan etkinlik, girişimleri yatırımcılar, kamu ve özel sektör temsilcileriyle buluşturuyor. Girişimler için ön kayıtlar açıldı; Haziran’da başlayacak bilet satışlarında erken kayıt indiriminden yararlanmak isteyenler şimdiden yerini ayırabilir.

GİRİŞİMLER İÇİN TANITIM VE İŞ BİRLİĞİ FIRSATLARI

Take Off İstanbul, girişimlere ürün ve hizmetlerini tanıtma olanağı sunuyor. Etkinlikte girişimler, stant açarak potansiyel müşteriler ve yatırımcılarla doğrudan iletişim kurabiliyor. Büyüme aşamasındaki girişimler Ana Sahne’de, erken aşama girişimler ise Girişim Sahnesi’nde sunum yaparak kendilerini gösterme şansı buluyor. Bunun yanı sıra, yerli ve yabancı yatırımcılarla birebir görüşmeler, teknoloji liderleriyle bağlantı kurma ve küresel medyada görünürlük gibi fırsatlar sunuluyor. Etkinlik, yıl boyunca süren iş birlikleri ve yatırım görüşmeleri için bir platform sağlıyor.