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Takım arkadaşından Mesut Özil için flaş sözler!

Irkçılık ve hedef gösterilmesi sebebiyle Almanya Milli Takımı'nı 2018 Dünya Kupası'ndan sonra bırakma kararı alan ve gündeme oturan Mesut Özil'le ilgili yeni bir açıklama yapıldı. Mesut'un milli takımdan arkadaşı Real Madridli Toni Kroos, Mesut'un açıklamalarında haklı eleştiriler bulunduğunu ancak saçma ifadelerin de yer aldığını dile getirdi. Kroos ayrıca Mesut'un, Almanya Futbol Federasyonu ve Almanya Milli Takımı'nda ırkçılık olmadığını bildiğini dile getirdi

16 Ağustos 2018 Perşembe, 12:03:41 | Güncelleme:

2009'dan bu yana Almanya Milli Takımı formasını 92 kez giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, 2018 Dünya Kupası'ndan sonra sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak milli takımı bıraktığını açıklamıştı. Irkçılığa maruz kaldığını dile getiren, "Kazanırken Almanım, kaybederken göçmen" ifadelerini kullanan Mesut Özil'le ilgili bir açıklama da Toni Kroos'tan geldi. Real Madrid'in Alman yıldızı, Mesut'un Almanya Futbol Federasyonu'nda ve Almanya Milli Takımı'nda ırkçılığın olmadığını bildiğini dile getirdi.

Bild'e açıklamalar yapan Kroos, "Mesut uluslararası arenada boy gösteren bir oyuncu olarak daha iyi bir ayrılığı hak ediyordu. Ancak milli takımı bırakma şekli doğru değildi." ifadelerini kullandı.

Mesut'un ayrılık kararını duyurduğu açıklamasına vurgu yapan yıldız futbolcu, "Açıklamasındaki haklı eleştirileri, fazlasıyla yer verdiği saçma ifadelerinin gölgesinde kaldı. Bence DFB'de ve milli takımda ırkçılık olmadığını kendisi gayet iyi biliyor." dedi.

Mesut, İlkay Gündoğan ve Cenk Tosun'la birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İngiltere ziyaretinde Erdoğan'la buluşmuş ve fotoğraf çektirmişti. Yıldız futbolcuya bu fotoğraf nedeniyle Almanya'da yoğun tepki gösterilmiş ve Almanya Futbol Federasyonu Başkanı Reinhard Grindel başta olmak üzere birçok kişi açıklamalar yapmıştı.

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