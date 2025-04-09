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        Taksiciler ile öğrenciler birbirine girdi

        Avcılar'da, yurt önünde taksiciler ile öğrenciler arasında yaşanan kavga, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2025 - 20:50 Güncelleme: 09.04.2025 - 20:50
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        Taksiciler ile öğrenciler birbirine girdi
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        İstanbul Avcılar'da Üniversite Mahallesi'ndeki özel yurdun önüne gece saatlerinde taksiyle gelen öğrenci ile taksi şoförü arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma, büyüyerek kavgaya dönüştü.

        Taksicinin çağrısıyla yurdun önüne gelen çok sayıda meslektaşı ile yurttan çıkan bazı öğrenciler de kavgaya dahil oldu. Levye ve sopaların da kullanıldığı kavga, yurdun güvenlik görevlileri ve çevredekilerin araya girmesiyle son buldu.

        İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, tarafları polis merkezine götürdü. Kavgaya karışanlar, ifadelerinin alınması sonrası serbest bırakıldı.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

        Bu arada, yurt önünde yaşanan kavga ve arbede cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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