Taksim-Kabataş Füniküler hattında teknik arıza
İstanbul'da Taksim ile Kabataş arasındaki füniküler hattında teknik arıza meydana geldi. Arıza nedeniyle seferler yapılamıyor.
Taksim-Kabataş Füniküler hattında teknik arıza nedeniyle seferler yapılamıyor.
Metro İstanbul sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nda teknik bir arıza nedeniyle seferlerin gerçekleştirilemediği bildirildi.
Kabataş istasyonundan füniküleri kullanmak isteyen yolcuların güvenlik görevlileri tarafından İETT otobüslerine yönlendirildi.
Hattaki arızanın giderilmesi için ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.