Talat Bulut: Şimdiki oyuncular şımarık!

Talat Bulut'a, ayrıca usta oyuncu Cüneyt Arkın'ın "Gay ya da kadın bir karakteri oynamam." sözleri hatırlatılıp, "Oynamam dediğiniz bir karakter var mı?" sorusunun yöneltilmesi üzerine ünlü isim, şu yanıtı verdi:

Nasıl algılar yaratacağını bilemediği için aslında o kendimi savunma biçimi. Dünya standartlarında bir iş düşünüyorsan, bu işe bakış açını çok uluslararası bir platforma oturtuyorsan 'Ben oynamam!' demek çok zor. Bir gay rolü geliyorsa ben onu becerebileceksem oynarım. Ret biçimim 'Seyirci bunu farklı algılar.' değildir. Ben o rolü gerçekten becerebilecek miyim, mesele o. 'Seyirci bunu nasıl algılar, aman ben bu işi reddederim.' yanlış düşünce.