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Hande Ataizi'nin özrünü kabul etmem. 19 yılı kim geri getirecek? o zaman evliydim ben eşime, kızıma da yanlış. Bu darbelerin bir özürle sonuçlanacağını kim kabul edebilir ki? öyle bir şey yok. Hande Ataizi ile göz göze gelmek istemem.