Talisca çıktığı ilk maçta hat-trick yaptı

İki sezon kiralık olarak Beşiktaş forması giyen Talisca sezon sonu flaş bir gelişme ile kiralık olarak Çin ekiplarinden Guangzhou Evergrande'ye transfer olduktan sonra ilk maçına çıktı.

Talisca Çin Süper Ligi'nin 12. haftsında Guangzhou Evergrande'nin ev sahibi olduğu maçta Talisca 90 dakika sahada kalıp üç gol atarak hat-trick yaptı. Talisca ilk golünü bir duran top organazisyonundan attıktan sonra güzel bir verkaç ile ikinci golünü attı, Talisca son olarak frikikten gol atarak hat-trick yapmış oldu.

Talisca'nın bu performansı beğeni toplayarak büyük yankı uyandırdı.

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