Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Talisca'dan gece yarısı olay tepki! - Fenerbahçe Haberleri

        Talisca'dan gece yarısı olay tepki!

        Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Anderson Talisca, hakkında çıkan iddialara gece geç saatlerde cevap verdi. Talisca'nın bir taraftar sayfasına verdiği yanıt kısa sürede büyük etkileşim aldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.06.2025 - 09:51 Güncelleme: 11.06.2025 - 09:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Talisca'dan gece yarısı olay tepki!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Anderson Talisca'nın Brezilya'da verdiği röportajın ardından yıldız futbolcunun takımdan ayrılmak istediğine dair iddialar sosyal medyada yer aldı.

        Talisca ise söz konusu iddialara gece geç saatlerde cevap verdi.

        Bir taraftar sayfasının "Anderson Talisca Fenerbahçe'den ayrılmak istiyor" paylaşımına yanıt veren Brezilyalı yıldız şu ifadeleri kullandı, "Daha başlamadım bile ve bu tarz şeyleri duyuyorum... Saygısızlık seviyesi etkileyici."

        Talisca'nın bu paylaşımı kısa süre içinde büyük etkileşim aldı ve sosyal medyada gündem oldu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Greta Thunberg İsrail'den sınırdışı edildi
        Greta Thunberg İsrail'den sınırdışı edildi
        Ferdi Zeyrek'e veda! Cenazesi belediyeye getirildi
        Ferdi Zeyrek'e veda! Cenazesi belediyeye getirildi
        Karnında ağrı hissetti! Baktığında kan gördü! Gerçek röntgende belli oldu!
        Karnında ağrı hissetti! Baktığında kan gördü! Gerçek röntgende belli oldu!
        F.Bahçe ve G.Saray'ın Sane yarışı!
        F.Bahçe ve G.Saray'ın Sane yarışı!
        Trump'tan Los Angeles'a 2 bin ulusal muhafız
        Trump'tan Los Angeles'a 2 bin ulusal muhafız
        İşte Montella'nın Meksika 11'i!
        İşte Montella'nın Meksika 11'i!
        'Merdiven altı' zayıflama iğnelerindeki kontrolsüz tehlike
        'Merdiven altı' zayıflama iğnelerindeki kontrolsüz tehlike
        En iyiler seçildi... Türk kahvaltısı birinci!
        En iyiler seçildi... Türk kahvaltısı birinci!
        Moldova'dan getirilen kaçak içki can aldı!
        Moldova'dan getirilen kaçak içki can aldı!
        Karaciğeri temizleyen 5 yiyecek!
        Karaciğeri temizleyen 5 yiyecek!
        Tatilciler dikkat! Yargıtay'dan emsal paket tur ücreti kararı!
        Tatilciler dikkat! Yargıtay'dan emsal paket tur ücreti kararı!
        TikTok'ta cilt bakım tuzağına dikkat!
        TikTok'ta cilt bakım tuzağına dikkat!
        Muslera yerine 5 aday!
        Muslera yerine 5 aday!
        Karı koca çift ve 3 kardeş... Artık yoklar!
        Karı koca çift ve 3 kardeş... Artık yoklar!
        İsmiyle dikkat çekiyor, halk değişmesini istemiyor
        İsmiyle dikkat çekiyor, halk değişmesini istemiyor
        Doğa yürüyüşüne çıktı... Çobanlar kurtardı! Ölümün pençesinde!
        Doğa yürüyüşüne çıktı... Çobanlar kurtardı! Ölümün pençesinde!
        "Ayrılmamız dert değil"
        "Ayrılmamız dert değil"
        Semih Kılıçsoy'un gözü görüşmelerde!
        Semih Kılıçsoy'un gözü görüşmelerde!
        Haftada üç gün, 12 dakika!
        Haftada üç gün, 12 dakika!
        Trump: İç savaş istemiyorum
        Trump: İç savaş istemiyorum