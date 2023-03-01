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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Talisca için olay Galatasaray iddiası: Ya Aslan ya rapçi olacak!

Suudi Arabistan basını, Brezilyalı orta saha için farklı detayları manşetlere taşıdı. Haberlere göre Talisca'nın Galatasaray'la anlaştığı ileri sürülürken futbol kariyerini sonlandırıp müzik kariyerine adım atacağı ifade edildi

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  • Talisca için olay Galatasaray iddiası: Ya Aslan ya rapçi olacak!

    Galatasaray'la adı anılan Anderson Talisca için yeni iddialar gelmeye devam ediyor. 
  • Talisca için olay Galatasaray iddiası: Ya Aslan ya rapçi olacak!

    Suudi Arabistan basını, Brezilyalı orta saha için farklı detayları manşetlere taşıdı.

     
  • Talisca için olay Galatasaray iddiası: Ya Aslan ya rapçi olacak!

    Yıldız oyuncunun Galatasaray'la anlaştığı ileri sürülürken futbolu bırakıp müzik kariyerine de başlayabileceği ifade edildi. İşte o gelişmeler...

     
  • Talisca için olay Galatasaray iddiası: Ya Aslan ya rapçi olacak!

    Birinci iddianın sahibi Jryan hfc'nin haberine göre; Talisca'nın Al Nassr'dan ayrılacağı belirtildi. 

     
  • Talisca için olay Galatasaray iddiası: Ya Aslan ya rapçi olacak!

    Haberde, Suudi ekibine kesin bir dille devam etmeyeceğini bildiren 29 yaşındaki oyuncunun, Süper Lig devi G.Saray ile sözlü olarak anlaşmaya vardığı ifade edildi.

     
  • Talisca için olay Galatasaray iddiası: Ya Aslan ya rapçi olacak!

    CR7'NİN MAAŞINDAN RAHATSIZ

    İkinci bir iddia ise Al-Sabhan adlı bir gazetecinden geldi. Al-Sabhan, Brezilyalı oyuncunun bir başka Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'e transfer olacağını dile getirdi. 
  • Talisca için olay Galatasaray iddiası: Ya Aslan ya rapçi olacak!

    Suudi gazeteci bu transferin gerçekleşmemesi durumunda mesleğinden emekliye ayrılacağını da vurguladı. Talisca'nın, kulübüyle olan sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde sona eriyor. 

     
  • Talisca için olay Galatasaray iddiası: Ya Aslan ya rapçi olacak!

    Suudi basınında, Brezilyalı yıldızın, Cristiano Ronaldo'ya verilen yüksek maaştan rahatsız olduğu da ifade ediliyor.

     
  • Talisca için olay Galatasaray iddiası: Ya Aslan ya rapçi olacak!

    BREZİLYA'DA TEDAVİ GÖRÜYOR

    Suudi basınının, Talisca ile ilgili son iddiası ise oldukça ilginç. 

     
  • Talisca için olay Galatasaray iddiası: Ya Aslan ya rapçi olacak!

    29 yaşındaki orta saha oyuncusunun rap ve hip-hop müzik alanında profesyonel bir şarkıcı olmak için futbol kariyerini erken sonlandırabileceği belirtildi. 

     
  • Talisca için olay Galatasaray iddiası: Ya Aslan ya rapçi olacak!

    Anderson Talisca, sırt kası yaralanması nedeniyle ülkesi Brezilya'da tedavi görüyor. Bu tedavinin en az 4 hafta süreceği de belirtildi. 
  • Talisca için olay Galatasaray iddiası: Ya Aslan ya rapçi olacak!

    Brezilyalı yıldız, bu sezon forma giydiği 16 maçta 14 gol kaydetti. Anderson Talisca'nın piyasa değeri ise 14 milyon euro.

     
  • Talisca için olay Galatasaray iddiası: Ya Aslan ya rapçi olacak!
  • Talisca için olay Galatasaray iddiası: Ya Aslan ya rapçi olacak!
  • Talisca için olay Galatasaray iddiası: Ya Aslan ya rapçi olacak!
  • Talisca için olay Galatasaray iddiası: Ya Aslan ya rapçi olacak!

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